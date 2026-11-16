El martes 17 de noviembre, en el Teatro Otamendi de San Fernando, se realizará un acto conjunto del Peronismo Federal, el Frente Renovador y varios intendentes bonaerenses para conmemorar el Día de la Militancia peronista. La convocatoria, que comenzará a las 18, busca mostrar un acercamiento político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y posicionarse como alternativa al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Foto: Redes sociales

El intendente anfitrión, Juan Andreotti, es uno de los principales referentes territoriales del Frente Renovador y espera reunir a alrededor de 600 dirigentes y representantes de distintos sectores peronistas, incluyendo legisladores nacionales, jefes comunales y militantes vinculados al kirchnerismo.

Entre los asistentes confirmados están Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, todos referentes del Peronismo Federal. También fue convocado el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien ha manifestado públicamente sus aspiraciones presidenciales, y el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti.

Por el sector de intendentes bonaerenses que integran La Liga participarán Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), entre otros.

Desde el núcleo duro del kirchnerismo, se espera que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner envíen representantes, aunque no se difundieron oficialmente los nombres de quienes asistirán en su nombre.

No fueron invitados formalmente los dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio político que lidera Kicillof y que impulsa su proyección presidencial, aunque no se descarta que algún integrante de ese sector participe de la actividad.

La presencia del exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa está pendiente de su regreso desde Brasil, donde participa en un evento del Partido de los Trabajadores (PT). Los organizadores mantienen abierta la posibilidad de que pueda incorporarse al acto y compartir el escenario con los demás dirigentes.

El encuentro servirá para exhibir públicamente la articulación entre el Frente Renovador, el Peronismo Federal, intendentes de La Liga y sectores vinculados al kirchnerismo, en medio de negociaciones para definir la estrategia electoral del justicialismo.

Esta confluencia podría dar lugar a un frente interno que compita con el espacio encabezado por Kicillof, quien continúa consolidando su armado político a través del Movimiento Derecho al Futuro.

El acto se realiza en el marco del Día de la Militancia Peronista, que se celebra cada 17 de noviembre en conmemoración del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, tras 17 años de exilio.