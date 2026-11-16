La senadora Patricia Bullrich confirmó que participará de la reunión de la mesa política que se realizará el martes 17 de noviembre en Casa Rosada. El encuentro se dará en un contexto de tensión entre Bullrich y la dirigencia libertaria, especialmente con los hermanos Milei, debido a diferencias públicas que generaron malestar en ese sector.

Foto: Redes sociales

Pese a las discrepancias, desde el oficialismo reconocen la necesidad de contar con Bullrich para avanzar en la agenda legislativa prevista antes del cierre del período ordinario y la convocatoria a sesiones extraordinarias. Un integrante del ala política señaló que ni los votantes de Bullrich ni los de la coalición libertaria piden que la senadora se retire.

La reunión convocada para las 11 de la mañana buscará ordenar la hoja de ruta legislativa, con especial foco en la reforma electoral, un tema clave para la estrategia electoral de 2027. Esta iniciativa cobra mayor relevancia tras la salida de León XIV, figura cercana al presidente Javier Milei.

En este marco, el exdiputado Gerardo Milman, aliado de Bullrich, cuestionó a través de su cuenta en la red social X la constitucionalidad del sistema de colectoras incluido en el proyecto de reforma electoral. Milman argumentó que podría afectar el sistema de representación por mayoría y primera minoría para la elección de senadores nacionales, según establece la Constitución.

Desde Casa Rosada atribuyen este planteo a Bullrich y rechazan la crítica, que también tuvo respaldo en algunos senadores libertarios. Un funcionario oficialista expresó que no entiende el motivo del cuestionamiento y recordó que los radicales, impulsores del sistema de colectoras, realizaron las consultas legales correspondientes.

Para avanzar con el proyecto, el senador libertario Agustín Coto convocó para el martes 17 a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la intención de dictaminar la reforma y buscar la media sanción para el 26 de noviembre.

En el oficialismo, las posiciones son diversas. El sector vinculado a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, contabiliza al menos 38 votos entre el bloque propio, aliados del PRO, radicales y algunos senadores afines a gobernadores aliados. Sin embargo, otros integrantes admiten que aún no hay números suficientes para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Un dirigente libertario reconoció que "por ahora no nos dan los números" para modificar el sistema electoral vigente.

El desarrollo de esta reunión y la definición sobre la reforma electoral serán claves para la estrategia política y legislativa del oficialismo en las semanas previas a la convocatoria de sesiones extraordinarias.

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