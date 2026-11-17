El jueves 19 de noviembre a las 19, el músico Fernando Samalea y la cantante y saxofonista Michelle Bliman protagonizarán una charla seguida de un show y jam session en El Botánico, ubicado en Mitre 946, Venado Tuerto.

Foto: Redes sociales

Samalea, reconocido baterista y bandoneonista con una extensa trayectoria que incluye su paso por la banda de Charly García, definió la actividad como un espacio para dialogar y compartir música de manera genuina. "La propuesta es charlar, como algo sociológico, es conocerse y animarse a contar cosas", explicó.

Tras la charla, ambos artistas interpretarán canciones propias y tocarán junto a músicos locales. Bliman, formada en jazz en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y en Berklee College of Music de Boston, adelantó que llevarán algunas de sus composiciones y buscarán que los músicos de Venado Tuerto participen activamente. "Queremos cuidar los espacios de encuentro físico real, estar en el mismo lugar donde pasa algo en vivo", señaló.

Esta iniciativa es organizada por el productor Walter Carugno, quien también gestionó la visita de Samalea en 2022, cuando realizó intercambios musicales con bandas locales. En aquella oportunidad, el músico tocó con la Banda Municipal Cayetano Silva bajo la dirección del maestro Ezequiel Fernández.

Samalea es también autor de varios libros que relatan su experiencia en la música, como "Qué es un long play", "Nunca es demasiado" y "Mientras otros duermen". Describe su faceta de escritor como un modo de preservar recuerdos y compartir historias del rock argentino y otros géneros con humor y un enfoque literario accesible.

Por su parte, Bliman destacó la importancia de romper las reglas musicales para encontrar una voz propia y valoró la riqueza musical de Venado Tuerto. "Sé que hay mucho para compartir y explorar en este encuentro", afirmó.

El evento es con entrada gratuita pero con cupos limitados. Las reservas para participar del show y jam session se realizan al teléfono 3462-522566. El Concejo Municipal de Venado Tuerto declaró esta actividad de Interés Cultural.

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