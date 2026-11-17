El viernes 20 de noviembre a las 19 horas comenzará "24 horas por el Cine Argentino", una maratón federal que ofrecerá una transmisión continua de películas, charlas y actividades relacionadas con la industria audiovisual nacional.

Foto: Redes sociales

La iniciativa se extenderá hasta las 19 horas del sábado 21 y podrá seguirse de forma gratuita a través de YouTube. La programación incluye una amplia variedad de producciones argentinas, que van desde el cine de autor y experimental hasta propuestas más populares.

El evento busca generar un espacio de encuentro entre realizadores, actores, trabajadores del sector y el público, promoviendo la diversidad y riqueza de la producción audiovisual del país. Además de la transmisión online, distintas salas alternativas, cineclubes, centros culturales y festivales de varias localidades organizarán proyecciones y debates para acompañar la celebración.

La organización está a cargo de un colectivo de personas vinculadas a la industria cinematográfica y su difusión. Entre las referentes que impulsan la convocatoria se encuentran las directoras Celina Murga, Jazmín Stuart, Ana García Blaya y Virna Molina, junto con otros realizadores, productores y actores.

En este marco, la maratón busca visibilizar la identidad audiovisual argentina y fortalecer los vínculos entre quienes crean y exhiben cine con la audiencia nacional.

La transmisión podrá seguirse desde cualquier punto del país, facilitando el acceso a una programación federal y gratuita que destaca la variedad de historias y miradas del cine argentino.

Notas relacionadas