Cuatro series en tendencia en Netflix para distintos gustos

Cuatro series de diferentes géneros encabezan el ranking de tendencias en Netflix, según se informó el domingo 15 de noviembre. La selección incluye producciones de Polonia, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido, que abordan temáticas de drama, suspenso y documental.

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La serie polaca "Anestesia" consta de ocho episodios y sigue la historia de un médico talentoso que, tras una cirugía fallida, deja una clínica prestigiosa para trabajar en un hospital local y reorganizar su vida. El elenco está integrado por Leszek Lichota, Aleksandra Poplawska, Dorota Kolak y Karolina Gruszka.

Desde Suecia llega "El intercambio", una miniserie de cuatro capítulos protagonizada por Emma Appleton, Fares Fares, Frida Gustavsson y Jakob Oftebro. La trama gira en torno a un intercambio de casas entre Sicilia y Estocolmo que se torna tóxico cuando dos parejas acomodadas intentan proteger sus secretos.

En el género documental, la producción estadounidense "Desaparecida: Natalee Holloway" repasa el caso real de la desaparición de Natalee Holloway en Aruba en 2005. La serie de tres episodios incluye testimonios de la propia Natalee, su madre Beth Holloway-Twitty, Dilma Arends Geerman y Madison Greer, y narra la larga búsqueda que llevó a enfrentamientos con el presunto asesino.

Finalmente, la ficción británica "Palomas negras" presenta su segunda temporada con seis episodios nuevos. Con Keira Knightley, Ben Whishaw y otros actores, la historia sigue a Helen, quien se adapta a su rol como esposa del primer ministro, mientras un ataque contra Reed obliga a los personajes a buscar respuestas de manera urgente.

Estas series reflejan la diversidad de contenidos que atraen a los suscriptores de Netflix en la actualidad, con producciones internacionales que combinan distintos géneros y formatos.

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