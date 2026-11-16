La obra teatral Dandy (Eso que sucede en el mundo de los ricos) comenzó sus funciones el fin de semana pasado en la sala del Teatro Malandra, ubicada en Juan B. Justo 157, en Venado Tuerto.

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El espectáculo, escrito y dirigido por Paul Citraro, es una ficción inspirada libremente en la historia del financista y escritor Raúl Barón Biza y la aviadora y actriz Myriam Stefford durante la década de 1920 en Argentina. El proceso de creación duró casi dos años en el Espacio Experimentar Dramaturgia del Centro Cultural Teatro Ideal, bajo la supervisión pedagógica de Ariel Barchilón.

La banda sonora de la obra incluye la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. El elenco está integrado por actores de Venado Tuerto y la región: Pablo Gurrea interpreta a Raúl Barón Biza, Dalila Escorihuela a Myriam Stefford, Fiorentina Belbuzzi como Altagracia y José Luis Griotti en el papel del coronel Ludwig Fuchs.

Las dos primeras funciones agotaron las 70 butacas disponibles en la sala. La duración aproximada de cada presentación es de entre 70 y 72 minutos, y está dirigida a un público adulto.

En una entrevista con LT29 Radio Venado Tuerto, el director Paul Citraro destacó la cercanía física que ofrece el espacio con el público y valoró el desempeño del equipo durante el estreno. Por su parte, la actriz Dalila Escorihuela, oriunda de Murphy y vinculada al grupo de teatro La Ventana desde hace 18 años, explicó que para interpretar a Myriam Stefford realizó entrenamientos de danza clásica para adaptar la gestualidad y postura a la época, además de estudiar los patrones visuales y de belleza de los años 20. También contó con la colaboración de los coreógrafos locales María Albanás, Melisa Luciani y Fernando Matoso, y se cortó el cabello para ajustarse a la estética del personaje.

Las próximas funciones están programadas para el sábado 21 de noviembre a las 21 horas y el domingo 22 a las 20 horas. Las reservas pueden hacerse a través de la cuenta oficial de Instagram de la obra o directamente en el Teatro Malandra.

La producción planea una temporada en 2027 con funciones los sábados al mediodía, acompañadas por un vermú previo, y proyecta realizar una gira por distintas localidades de la región.