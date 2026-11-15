Lanzan en Amazon Prime la película Ballerina

Amazon Prime Video incorporó el domingo 15 de noviembre la película Ballerina, un nuevo título de acción protagonizado por Ana de Armas y Keanu Reeves. La producción, que dura dos horas y cinco minutos, es el segundo spin-off oficial de la saga John Wick.

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La historia se sitúa durante los hechos de John Wick: Chapter 3 - Parabellum y sigue a Eve Macarro, una bailarina entrenada en la organización criminal Ruska Roma, que busca vengar la muerte de su padre. En su camino debe cumplir las estrictas reglas de la Alta Mesa y del hotel Continental, un refugio para asesinos a sueldo.

Ballerina continúa la línea narrativa iniciada por la miniserie The Continental, que exploró los orígenes del emblemático hotel. Además de Ana de Armas y Keanu Reeves, el elenco incluye a Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Norman Reedus e Ian McShane.

La película ya está disponible para todos los suscriptores de Amazon Prime Video y apunta a atraer a los seguidores del cine de acción y la franquicia John Wick.

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