Carlos Rivera explicó su problema de salud y cuándo volvería a cantar

El cantante mexicano Carlos Rivera dio detalles sobre el problema de salud que lo obligó a modificar su agenda artística y explicó cuál es el tratamiento que tiene previsto realizar. Después de varias versiones sobre su estado físico, confirmó que presenta un pólipo en las cuerdas vocales y que deberá pasar por una intervención quirúrgica.

La aclaración llegó mediante un mensaje de audio enviado al conductor Alan Tacher, que posteriormente fue difundido en el programa televisivo Despierta América. Allí, el intérprete de «Recuérdame» buscó precisar el alcance de la lesión y desmentir algunas informaciones que habían circulado.

Qué tiene Carlos Rivera en las cuerdas vocales

Rivera explicó que su problema no está relacionado con nódulos vocales, sino con un pólipo. También señaló que las referencias a supuestos sangrados habían generado confusión sobre su situación.

Según describió, presenta lesiones similares a moretones en las cuerdas vocales, pero aclaró que no está experimentando un sangrado activo.

El artista aseguró que ya encontró un médico especializado que realizará la operación y sostuvo que la lesión había mostrado una evolución favorable.

Por el momento, no se comunicó oficialmente la fecha exacta del procedimiento ni el tiempo de recuperación que necesitará antes de retomar sus compromisos profesionales.

Qué es un pólipo vocal y cómo se trata

Los pólipos vocales son lesiones que se desarrollan sobre los pliegues vocales y pueden alterar la calidad de la voz. Entre sus posibles síntomas aparecen la ronquera, la fatiga al hablar o cantar y las dificultades para alcanzar determinadas notas.

Estas lesiones pueden relacionarse con esfuerzos vocales prolongados, aunque sus causas deben evaluarse individualmente.

El tratamiento depende de las características de cada caso. Puede incluir rehabilitación vocal y, cuando resulta necesario, una intervención quirúrgica. La recuperación posterior requiere seguimiento médico y cuidados específicos para favorecer la cicatrización.

Los conciertos que Carlos Rivera reprogramó para 2027

La situación médica provocó cambios en la gira internacional del cantante. Varias presentaciones previstas para noviembre de 2026 fueron trasladadas al próximo año.

Entre las fechas modificadas se encuentran los conciertos de Quito y Guayaquil, que pasaron al 27 y 29 de mayo de 2027, respectivamente. También se reprogramaron las actuaciones de Costa Rica para el 3 de abril y Monterrey para el 22 de mayo.

Además, figuran compromisos en Guatemala, El Salvador, Bogotá y Medellín durante abril de 2027.

Por otro lado, la presentación prevista para el 26 de noviembre en Querétaro fue cancelada definitivamente debido a las dificultades para reubicarla dentro del calendario del evento.

Cuándo volverá a los escenarios

Rivera manifestó su intención de retomar las actuaciones en febrero de 2027, aunque esa posibilidad todavía depende de su evolución médica.

Las presentaciones reprogramadas que aparecen en la información difundida comienzan en abril, por lo que todavía no existe una confirmación de su primer concierto después de la intervención.

Mientras tanto, el cantante continuará enfocado en su tratamiento y en la recuperación de su voz, una herramienta central para su actividad profesional.