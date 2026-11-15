Carmen Barbieri anunció su regreso a la TV tras internación por COVID

La conductora Carmen Barbieri informó el domingo 15 de noviembre sobre su recuperación tras haber estado internada en la Clínica Zabala por COVID-19. Barbieri recibió el alta médica el martes 10 de noviembre y desde entonces compartió novedades sobre su estado de salud a través de sus redes sociales.

Foto: Redes sociales

En sus historias de Instagram, la capocómica confirmó que retomará su actividad laboral con su programa de televisión el próximo lunes 16 de noviembre, luego de varios días de ausencia debido a los problemas de salud que atravesó.

Durante el fin de semana, Barbieri también mostró que pudo salir a comer y celebrar su recuperación. “Hoy a festejar la vida”, escribió en una publicación, evidenciando que su estado de salud mejoró lo suficiente para retomar actividades sociales.

La internación se produjo luego de una serie de complicaciones que incluyeron un cuadro de broncoespasmo, gripe y fiebre alta que alcanzó los 40 grados a fines de octubre. Además, la conductora sufrió una lipotimia antes de salir a trabajar, lo que la obligó a regresar a su casa para descansar.

Su asistente, Meleanie Alvarado, fue quien comunicó la noticia del alta médica el martes 10 de noviembre mediante una publicación en Instagram, agradeciendo el apoyo recibido. Barbieri replicó el mensaje y expresó su gratitud.

En un video compartido por su hijo, Federico, se la vio en buen estado mientras recibía regalos navideños que él le había comprado, lo que fue interpretado como una señal de que la conductora ya se siente recuperada y lista para volver a sus actividades habituales.

La recuperación de Carmen Barbieri y su próximo regreso a la televisión marcan el fin de un período de preocupación por su salud y el inicio de la reanudación de su rutina laboral.

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