Un registro telefónico atribuido a Joaquín Levinton y Paula, la mujer que actualmente lo denuncia por presunto abuso sexual, fue difundido en las últimas horas y sumó un nuevo elemento a un caso que permanece bajo investigación judicial.

La conversación fue reproducida en LAM, por América TV, y correspondería a 2023, antes de la nueva presentación judicial realizada a fines de septiembre de este año. En el diálogo, ambos se refieren a una denuncia anterior y a los conflictos que atravesaban en aquel momento.

Según puede escucharse en el registro difundido, Paula le solicita al líder de Turf que la desbloquee de sus redes sociales. Levinton, por su parte, plantea que la mujer debería aclarar ante la Justicia que no siente temor de que él pueda hacerle daño.

Durante la conversación, el músico sostiene que nunca tuvo una pelea con ella y hace referencia a las consecuencias que le había generado la primera presentación judicial. Paula responde que tampoco recuerda enfrentamientos personales y menciona un episodio que describe como un “momento de ira”.

En otro tramo, ambos hablan sobre una supuesta amenaza y sobre la situación de la causa existente en aquel momento. La mujer asegura durante el diálogo que ya había solicitado que se archivara aquella presentación y manifiesta que volvería a comunicarse para aclarar que no tenía miedo de Levinton.

El contenido del audio corresponde al conflicto anterior y no constituye por sí solo una resolución sobre la nueva denuncia que actualmente tramita ante la Justicia.

La presentación conocida a fines de septiembre incluye acusaciones por presunto abuso sexual con acceso carnal y episodios de violencia física y psicológica. Paula sostuvo públicamente que mantuvo una relación con el cantante entre 2015 y 2020 y describió diferentes situaciones que, según su testimonio, ocurrieron durante ese período. Esas acusaciones permanecen sujetas a investigación judicial.

Levinton rechazó los señalamientos y aseguró públicamente que nunca abusó de una mujer. Además, presentó documentación vinculada con la denuncia anterior, entre ella pasajes y registros destinados a sostener que se encontraba fuera de Buenos Aires en la fecha de uno de los episodios que se le atribuían.

La causa anterior terminó archivada. Sin embargo, ese antecedente debe diferenciarse de la nueva presentación y tampoco permite establecer, de manera automática, una conclusión sobre los hechos actualmente denunciados.

En este marco, la conversación difundida constituye un nuevo elemento público sobre la relación que mantenían ambos en 2023, pero será la Justicia la encargada de evaluar las pruebas y testimonios incorporados al expediente y determinar si existen responsabilidades penales.