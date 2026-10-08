El cantante Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, dejó el establecimiento penitenciario donde permanecía detenido y se reencontró con su familia durante el miércoles 7 de octubre. La Justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de una causa por presunta portación ilegal de armas de guerra.

Después de aproximadamente 39 días de detención, el músico regresó a su vivienda de Pilar, provincia de Buenos Aires, que fue declarada como domicilio para cumplir la medida judicial.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, fuentes oficiales indicaron que el artista contará con una tobillera electrónica para controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas.

El reencuentro con su hijo después de la detención

Una de las primeras imágenes difundidas tras su salida del penal muestra a Callejero Fino junto a su hijo Karim, en el reencuentro familiar que tuvo lugar en su domicilio.

El video fue compartido en redes sociales por su pareja, Jessica Belén, quien también publicó un mensaje de agradecimiento dirigido al abogado defensor del cantante, Diego Storto, por su trabajo durante el proceso judicial.

Las publicaciones comenzaron a circular durante las últimas horas y mostraron el regreso del artista a su entorno familiar después de más de un mes privado de su libertad.

Por qué había sido detenido Callejero Fino

La detención se produjo el 30 de agosto, cuando efectivos de la Policía Bonaerense identificaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre.

De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, los agentes encontraron un arma de fuego con la numeración limada dentro del vehículo.

A partir de ese episodio se inició la causa judicial que mantiene al músico bajo investigación por presunta portación ilegal de armas de guerra.

La concesión de la prisión domiciliaria modifica las condiciones de detención, pero no implica una absolución ni el cierre de la investigación. El cantante deberá cumplir las restricciones que haya establecido la Justicia.

Qué dijo Callejero Fino sobre su situación judicial

Antes de regresar a su domicilio, el artista habló brevemente con la prensa y manifestó que se encontraba tranquilo frente al proceso judicial.

«Estoy confiando en la Justicia y en mi abogado», declaró ante las cámaras del programa DDM, emitido por América TV.

Consultado sobre las presuntas amenazas que habría recibido durante su permanencia en prisión, evitó dar detalles: «Lo que tenía que declarar, ya lo declaré».

También fue interrogado sobre el arma encontrada durante el procedimiento policial. En ese sentido, sostuvo: «Todo lo que tenga que ver con eso se va a encargar mi abogado».

El músico no profundizó sobre los hechos investigados ni realizó nuevas declaraciones acerca de su situación procesal.

Cómo continúa la causa judicial

Con la prisión domiciliaria concedida, Callejero Fino permanecerá en la vivienda declarada ante la Justicia mientras continúa el trámite de la causa.

Por el momento, la información difundida no precisa los fundamentos completos de la resolución ni las próximas fechas procesales.

La investigación deberá determinar las responsabilidades correspondientes por el arma secuestrada durante el procedimiento, mientras la defensa continúa interviniendo en el expediente.