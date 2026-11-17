La familia de Carmen Lezcano de Kristovic impulsa una campaña solidaria para financiar una cirugía cardiovascular programada para febrero de 2027 en el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR).

Foto: Redes sociales

Carmen debe someterse a una intervención en la arteria aorta debido a complicaciones derivadas de hipertensión arterial. Aunque la obra social provincial IAPOS cubre gran parte del costo, aún faltan 3.500 dólares para completar el pago del procedimiento.

Para colaborar, se realizará una pollada solidaria este domingo 22 de noviembre en el Club Centenario de Venado Tuerto, institución vinculada a la familia por su hijo Esteban "Coco" Kristovic. Los pollos asados se venderán a 25.000 pesos y se entregarán desde las 12:30 horas junto a la Secretaría del club, solicitando a los compradores que lleven bandeja para retirar el pedido.

Los interesados pueden hacer encargos anticipados o comunicarse con la familia a través de los siguientes números: Club Centenario 3462-532527, Luis Kristovich 3462-519620 y Carmen Kristovic 3462-302111.

Luis Kristovich, con trayectoria en medios radiales y automovilismo deportivo, agradeció el apoyo recibido por parte del club, allegados y la comunidad en general. Además, invitó a compartir la campaña en redes sociales para ampliar su alcance.

La iniciativa busca cubrir el déficit económico para la operación y garantizar el tratamiento de Carmen, quien enfrenta una situación de salud delicada que requiere atención especializada en Rosario.

Notas relacionadas