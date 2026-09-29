La situación judicial de Callejero Fino sumó un nuevo capítulo. El fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la investigación iniciada tras la detención del músico en Tigre, solicitó que se dicte su prisión preventiva en la causa por portación ilegal de arma de guerra.

El planteo fue realizado luego de las medidas de prueba incorporadas durante las últimas semanas. Según la posición de la Fiscalía, existirían elementos suficientes para sostener la imputación contra Simón Natanael Alvarenga, nombre real del referente del RKT, además de riesgos procesales vinculados con un eventual peligro de fuga.

La solicitud no implica todavía una condena ni una resolución definitiva sobre la prisión preventiva, que deberá ser evaluada por la Justicia.

El músico permanece detenido desde el 30 de agosto, cuando fue interceptado durante un control vehicular mientras conducía una Volkswagen Amarok V6 sin las chapas patente colocadas por Villa La Ñata, partido de Tigre.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en el vehículo una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, encabezada por Iribarren.

Alvarenga sostuvo inicialmente que desconocía que el arma estuviera dentro de la camioneta. Según su explicación, el vehículo también era utilizado por familiares y otras personas, por lo que planteó la posibilidad de que la pistola perteneciera a un tercero.

Por otro lado, la Fiscalía avanzó con una reconstrucción de los movimientos realizados con la Amarok durante las 48 horas anteriores al procedimiento. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Alvarenga habría sido quien utilizó el vehículo durante ese período.

Entre los movimientos analizados aparecen un viaje al Movistar Arena y posteriores desplazamientos por Pilar y Tigre. El domingo en el que fue detenido se dirigía a un cumpleaños en la zona.

A partir de esos elementos, la acusación sostiene que el músico conocía la presencia del arma. Esa interpretación forma parte de la hipótesis fiscal y deberá ser analizada en el proceso judicial frente a los argumentos de la defensa.

Además, en la evaluación de su situación procesal aparece una condena penal anterior cumplida por Alvarenga, circunstancia considerada dentro del expediente.

El nuevo pedido de Iribarren busca que el cantante permanezca privado de su libertad mientras continúa la causa. El argumento central informado es la existencia de peligro de fuga.

Ahora será la Justicia la que deberá resolver si acepta el planteo de la Fiscalía y convierte la actual detención en prisión preventiva, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes.