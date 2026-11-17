El martes 17 de noviembre, Fernando De Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO, manifestó su intención de postularse como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones. De Andreis señaló que aún no definió la fecha exacta, pero que podría ser en 2027 o en 2031.

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En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente explicó que decidió dedicarse a la política a tiempo completo y confirmó que habló sobre sus planes con el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Sobre la posibilidad de competir con Macri, De Andreis afirmó que no descarta ninguna opción y que no quiere apresurarse en definir esa situación.

Respecto al apoyo del ex presidente Mauricio Macri, De Andreis indicó que todavía falta tiempo para saber si respaldará la candidatura de Jorge Macri en la Ciudad. Además, comentó que dentro del PRO existen distintas posiciones sobre la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El diputado expresó que el partido apoya la suspensión de las PASO y la aprobación de la ley de Ficha Limpia, aunque reconoció que no todos los miembros del PRO comparten esta postura. De Andreis argumentó que la suspensión busca minimizar el gasto político y evitar que el Estado financie las campañas, en un contexto económico que exige un esfuerzo importante a la población.

También mencionó que las elecciones ejecutivas presidenciales suelen generar un impacto negativo en la economía, como ocurrió en 2019, y que por eso consideran que las internas partidarias deberían realizarse sin financiamiento estatal para reducir costos.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, anticipó que podrían mantenerse las PASO locales, ya que la discusión se centra en la suspensión de las primarias nacionales.

Por último, De Andreis se refirió a la relación del PRO con el Gobierno nacional y confirmó que continuarán participando en la mesa de negociación política junto a dirigentes como Cristian Ritondo y referentes del peronismo. Reconoció que la llegada de Javier Milei a la presidencia generó un replanteo dentro del partido sobre su rol y futuro, y que están en proceso de reconstrucción interna.

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