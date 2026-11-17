Buenos Aires, martes 17 de noviembre de 2026. Representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), empresarios y académicos difundieron un documento conjunto en el que convocan a todos los sectores sociales a impulsar una "amistad social" y una "solidaridad efectiva" tras la reciente visita del Papa León XIV a Argentina.

Foto: Redes sociales

El texto, titulado "León XIV: Una invitación a nuevas formas de hacer", fue firmado por el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo; el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo; el presidente de Farmacity, Alejandro Gorodisch; el empresario Gustavo Grobocopatel; el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), Agustín Salvia; la jefa de Neuropsicología de Fleni e investigadora del CONICET, Lucía Crivelli; y la coordinadora general de la plataforma Cuidadoras, Helena Martínez.

En la declaración, los firmantes señalaron que el paso del Sumo Pontífice por el país plantea la necesidad de superar la polarización y promover una cultura del encuentro. En este marco, destacaron la urgencia de dejar atrás "el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista" para avanzar hacia un desarrollo humano integral, basado en la "subsidiariedad responsable" entre la iniciativa privada, las organizaciones comunitarias y el Estado.

Como ejemplo de esta cooperación intersectorial, el documento menciona la plataforma CUIDARnos, un proyecto conjunto entre la UTEP y el empresario Grobocopatel que busca profesionalizar el trabajo de cuidadores de personas mayores. Esta iniciativa utiliza herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para mejorar los derechos laborales, los ingresos y la trazabilidad de los trabajadores, al tiempo que ofrece un servicio transparente y de calidad para las familias.

Los referentes concluyeron que la economía del cuidado es un sector con alto potencial para la inclusión social y la reinserción laboral, y convocaron a seguir el camino planteado por León XIV para lograr un desarrollo sustentable con el ser humano en el centro.