La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió en toda la provincia de Santa Fe la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de aceites comercializados bajo las marcas Leira y El Ñato.

La medida fue adoptada luego de controles en los que se detectaron irregularidades en el rotulado y la composición de los productos identificados como aceite de girasol.

Según informó el Ministerio de Salud provincial, los análisis determinaron que el contenido declarado, la denominación del producto y la lista de ingredientes no coincidían con el perfil graso encontrado en las muestras.

A partir de esos resultados, los productos fueron considerados adulterados, ya que no se corresponden con las características que deberían presentar de acuerdo con la información consignada en sus etiquetas.

Además, las autoridades señalaron que se detectaron diferencias entre el contenido neto declarado y el efectivamente constatado.

Desde Assal indicaron que estas irregularidades impiden garantizar la legitimidad y trazabilidad de los alimentos y representan una infracción al Código Alimentario Argentino.

La disposición alcanza a todo el territorio santafesino, por lo que los productos de las marcas mencionadas no pueden ser elaborados, transportados, comercializados ni exhibidos para su venta.