Detienen en Perú a sospechoso por triple crimen de Florencio Varela

Un ciudadano peruano vinculado al triple homicidio ocurrido en Florencio Varela en septiembre de 2025 fue detenido el sábado en Lima. Abel Josuel Taya Humpire, de 32 años, fue capturado por la policía peruana en el distrito de Santa Anita, tras un operativo coordinado con la Policía Federal Argentina.

Foto: NA

El arresto se produjo luego de que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, emitiera un pedido de captura internacional contra Taya Humpire. La causa investiga los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La Policía Nacional de Perú confirmó la detención a través de un comunicado en la red social X, donde indicaron que el detenido es investigado por su presunta participación en un triple homicidio y por vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Según fuentes judiciales, Taya Humpire habría actuado junto a otros miembros de la estructura narco involucrada en los crímenes. En declaraciones previas, una de las primeras detenidas en la causa, Celeste González Guerrero, identificó a Taya Humpire como el supuesto custodio de Luis Valverde Rodríguez, alias “Papá”.

Valverde Rodríguez, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y detenido en el Penal de Ezeiza, es señalado por la Justicia como uno de los presuntos líderes de la organización investigada.

El triple crimen de Florencio Varela generó conmoción por la violencia con la que se cometieron los asesinatos, y la detención de Taya Humpire representa un avance en la investigación que sigue abierta.