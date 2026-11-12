Estudiantes de la Escuela 38 promueven la adopción responsable de perros

Estudiantes de tercer año de la modalidad Ciencias Naturales de la Escuela Normal N.º 38 “Domingo F. Sarmiento” realizaron una visita al Refugio Canino Municipal, donde compartieron tiempo con los perros alojados en el establecimiento y concretaron una donación de alimento.

La actividad se desarrolló como parte de una campaña de concientización que busca promover la adopción responsable y fortalecer el compromiso de la comunidad con el bienestar animal.

Durante la jornada, los jóvenes tuvieron la oportunidad de acercarse a los animales que esperan encontrar una familia. Además, acompañaron la iniciativa con un aporte de alimento destinado a colaborar con su cuidado cotidiano.

Una campaña que busca generar conciencia

La propuesta de los estudiantes apunta a transmitir un mensaje concreto: adoptar un animal implica asumir una responsabilidad que se mantiene durante toda su vida.

Desde esta perspectiva, la campaña invita a reflexionar sobre la importancia de ofrecerles un hogar a los perros que permanecen en los refugios, pero también sobre la necesidad de garantizarles alimentación, atención veterinaria, protección y condiciones adecuadas de bienestar.

La participación de los alumnos permite vincular contenidos educativos con situaciones de la vida cotidiana, incorporando el cuidado animal como parte del compromiso con la comunidad.

El reconocimiento del Municipio

La actividad también recibió el reconocimiento del secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz, quien destacó el compromiso de los estudiantes y docentes que participaron de la propuesta.

“Agradecemos a los alumnos y docentes de la institución por esta iniciativa, su compromiso y su aporte al bienestar de los animales. Gracias por ayudar a construir una comunidad más consciente y solidaria”, expresó el funcionario.

La declaración puso el foco en la participación de la comunidad educativa y en la importancia de desarrollar acciones que contribuyan al cuidado de los animales.

La importancia de adoptar con responsabilidad

Los refugios caninos cumplen una función en la atención y el alojamiento de animales que necesitan protección mientras se procura encontrar una familia que pueda recibirlos.

En ese contexto, las campañas de concientización permiten acercar a la población información sobre las responsabilidades que implica incorporar una mascota al hogar.

La adopción responsable requiere evaluar las condiciones de vivienda, el tiempo disponible para atender al animal y los recursos necesarios para cubrir sus necesidades durante toda su vida.

También supone comprender que la decisión debe ser compartida por quienes convivirán con la mascota, considerando sus características y necesidades particulares.

Un mensaje que llega a la comunidad

Con esta iniciativa, los estudiantes de la Escuela Normal N.º 38 trasladaron su campaña más allá del ámbito escolar y participaron directamente de una actividad vinculada al bienestar animal.

La visita y la entrega de alimento constituyeron las acciones concretas de una propuesta que busca incentivar a otras personas a conocer la realidad de los animales alojados en el refugio.

El comunicado no precisa fechas de futuras actividades ni requisitos para adoptar. Quienes estén interesados deberán consultar los procedimientos vigentes con el Municipio o los responsables del establecimiento.