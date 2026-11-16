El lunes 16 de noviembre, el Centro Cultural Comunal de María Teresa fue escenario de un concierto protagonizado por estudiantes de la Escuela Secundaria local.

Foto: Redes sociales

El evento reunió a alumnos de todos los años, con especial protagonismo de los estudiantes de primer año, quienes organizaron la actividad. Según indicaron, el encuentro buscó fomentar el trabajo en equipo y el compromiso entre los jóvenes.

Además de la participación de los estudiantes, subieron al escenario los músicos Inoportunos, Flavi Burnot y Fabián Santángelo, quienes compartieron su música con el público presente.

Familias, amigos y vecinos acompañaron la iniciativa, que se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y apoyo a los jóvenes artistas.

Este tipo de actividades forma parte de las propuestas culturales que se realizan en María Teresa para promover la participación de los jóvenes en espacios comunitarios.

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