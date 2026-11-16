Concierto de estudiantes en el Centro Cultural Comunal de María Teresa
El lunes 16 de noviembre, el Centro Cultural Comunal de María Teresa fue escenario de un concierto protagonizado por estudiantes de la Escuela Secundaria local.
Foto: Redes sociales
El evento reunió a alumnos de todos los años, con especial protagonismo de los estudiantes de primer año, quienes organizaron la actividad. Según indicaron, el encuentro buscó fomentar el trabajo en equipo y el compromiso entre los jóvenes.
Además de la participación de los estudiantes, subieron al escenario los músicos Inoportunos, Flavi Burnot y Fabián Santángelo, quienes compartieron su música con el público presente.
Familias, amigos y vecinos acompañaron la iniciativa, que se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y apoyo a los jóvenes artistas.
Este tipo de actividades forma parte de las propuestas culturales que se realizan en María Teresa para promover la participación de los jóvenes en espacios comunitarios.
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