Calaianov puso el foco en los controles tras un operativo en María Teresa

El diputado provincial Leo Calaianov destacó el operativo policial desarrollado en María Teresa, donde fue interceptado un camión que transportaba un cargamento de pejerrey congelado sin contar con la documentación necesaria para acreditar su procedencia y trazabilidad.

El procedimiento se concretó el martes 3 de noviembre sobre la ruta provincial 14 y contó con la intervención de la fiscal Larisa Barucca, personal policial y efectivos de la Guardia Rural Los Pumas.

Según la información inicial, el cargamento tenía un peso declarado de 4.560 kilos. Sin embargo, publicaciones posteriores consignaron que el pesaje realizado sobre la mercadería arrojó 3.920 kilos.

El conductor del camión, un hombre de 45 años oriundo de Victoria, Entre Ríos, fue aprehendido durante el procedimiento.

Calaianov había pedido intensificar los controles

El procedimiento se produjo semanas después de que Calaianov mantuviera una reunión con el fiscal regional Mauricio Clavero, a quien le planteó la necesidad de incrementar la fiscalización de la actividad pesquera en el sur santafesino.

Durante aquel encuentro, el diputado provincial manifestó su preocupación por la preservación de los recursos ictícolas de las lagunas de la región, especialmente durante el período de veda del pejerrey.

La restricción se encuentra vigente desde el 1 de septiembre y se extiende hasta el 30 de noviembre, con el objetivo de proteger la reproducción de la especie.

En ese contexto, Calaianov había solicitado avanzar en una mayor coordinación entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio Público de la Acusación, la Guardia Rural Los Pumas y los gobiernos locales.

El planteo apuntaba a fortalecer los controles sobre la extracción, el transporte y la comercialización de pescado, además de mejorar las tareas de fiscalización en las rutas y zonas vinculadas con la actividad pesquera.

El legislador valoró la articulación institucional

Tras conocerse el procedimiento en María Teresa, Calaianov destacó el trabajo desarrollado por las autoridades provinciales y la importancia de mantener acciones coordinadas para hacer cumplir la normativa vigente.

La intervención policial se enmarca en los controles sobre el traslado de productos pesqueros, una actividad que requiere documentación que permita identificar el origen y las condiciones de comercialización de la mercadería.

La ausencia de esa documentación motivó las actuaciones correspondientes, aunque todavía debe determinarse si el pescado fue extraído durante la veda o si existieron otras infracciones.

Continúa la investigación judicial

La Justicia mantiene abierta la investigación para establecer la procedencia del cargamento y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar si el pescado fue capturado durante el período de veda ni cuáles fueron las medidas judiciales definitivas respecto del conductor.

El operativo volvió a colocar en agenda la necesidad de fiscalizar el aprovechamiento de los recursos pesqueros de las lagunas del sur santafesino, una cuestión sobre la que Calaianov había realizado planteos ante las autoridades competentes.