María Teresa lleva al escenario ocho historias creadas por sus vecinos

El Centro Cultural Comunal de María Teresa recibirá este sábado 14 de noviembre una nueva presentación de teatro local. Bajo el nombre “Historias Breves”, niños y adultos que participaron de los talleres gratuitos de Juegos Teatrales durante 2026 compartirán con el público ocho producciones surgidas del trabajo realizado a lo largo del año.

La función comenzará a las 21 y contará con entrada a la gorra, una modalidad que permite a los espectadores realizar un aporte voluntario. Además, durante la jornada habrá servicio de buffet.

La propuesta es impulsada por MT Teatro en Movimiento y constituye el cierre de un proceso de formación artística que tuvo como escenarios habituales el Centro Cultural Comunal y el Centro Integrador Comunitario (CIC).

Ocho obras con protagonistas de María Teresa

El programa estará integrado por ocho historias creadas a partir de ejercicios teatrales, improvisaciones y experiencias compartidas entre los participantes.

Las producciones que llegarán al escenario son:

Robots sin energía

Un millón de amigos

Pecados

Fotografías vivientes

Ojos cerrados

Las cocineras

Pororó

Todavía no

Cada obra presentará personajes y situaciones desarrollados durante los encuentros de formación. Algunas propuestas estarán orientadas al humor, mientras que otras abordarán diferentes situaciones y experiencias cotidianas.

De esta manera, los participantes tendrán la posibilidad de mostrar ante familiares, amigos y vecinos el resultado de varios meses de trabajo colectivo.

El teatro como espacio de aprendizaje y expresión

Los talleres de Juegos Teatrales forman parte de las actividades culturales gratuitas que se desarrollan en María Teresa y están destinados a personas de diferentes edades.

Durante los encuentros, los asistentes trabajan con ejercicios de expresión corporal, improvisación, construcción de personajes y creación de escenas. La metodología permite acercarse al teatro sin necesidad de contar con experiencia previa.

En este marco, “Historias Breves” representa una instancia de presentación pública de los conocimientos y experiencias adquiridos durante el año.

Desde MT Teatro en Movimiento plantean una pregunta que resume el espíritu de la actividad: “¿Qué pasa cuando jugamos, imaginamos y nos animamos a subir al escenario?”.

La respuesta se trasladará a las tablas del Centro Cultural Comunal, donde las producciones dejarán de ser ejercicios de taller para convertirse en obras destinadas al público.

Una noche para acompañar al teatro local

La actividad también permitirá que la comunidad conozca el trabajo desarrollado en los espacios de formación artística de la localidad.

La participación de niños y adultos en una misma programación refleja el alcance de los talleres y la posibilidad de construir producciones culturales a partir de experiencias grupales.

La invitación está dirigida a toda la comunidad de María Teresa y localidades de la región.

La presentación de “Historias Breves” será el sábado 14 de noviembre, desde las 21, en el Centro Cultural Comunal. La entrada será a la gorra y se ofrecerá servicio de buffet.