Goyechea llevó al Congreso el reclamo por los medicamentos del Plan Remediar

El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, participó este miércoles 4 de noviembre de una reunión en el Congreso de la Nación, donde manifestó su preocupación por los cambios implementados en el Programa Remediar. Durante su exposición ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, cuestionó la reducción del listado nacional de medicamentos esenciales y advirtió sobre sus posibles consecuencias para las comunidades del interior.

El encuentro reunió a alrededor de 80 intendentes y representantes municipales de distintas provincias, quienes plantearon dificultades relacionadas con el financiamiento de los servicios públicos, los subsidios al transporte y el abastecimiento de medicamentos.

El reclamo por la reducción de medicamentos

Uno de los principales puntos de la intervención de Goyechea estuvo relacionado con la modificación del listado utilizado como referencia para la distribución nacional de medicamentos gratuitos en centros de atención primaria.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada el 15 de octubre, que reemplazó el listado anterior por seis principios activos destinados principalmente a la prevención y tratamiento de enfermedades vasculares.

Entre los medicamentos que dejaron de integrar esa nómina se encuentran tratamientos utilizados para la diabetes, el hipotiroidismo, determinadas infecciones y enfermedades respiratorias.

La modificación no implica automáticamente que todos los medicamentos excluidos hayan dejado de entregarse en los centros de salud.

El Gobierno nacional fundamentó la decisión en la necesidad de concentrar recursos en patologías cardiovasculares y fortalecer el seguimiento de los pacientes. Además, informó que mantendrá un botiquín de transición hasta fines de 2026 para facilitar la reorganización de las jurisdicciones.

La advertencia de Goyechea sobre los costos sanitarios

Durante su exposición, el mandatario comunal, que también es farmacéutico, sostuvo que limitar el acceso a tratamientos podría generar complicaciones médicas y mayores gastos a futuro.

«No hay nada más caro que quitar el acceso de los medicamentos a la población», afirmó ante los legisladores.

Como ejemplo, mencionó las consecuencias que puede provocar la falta de controles y medicación en personas con enfermedades crónicas, particularmente pacientes con diabetes, hipertensión e hipotiroidismo.

María Teresa buscará sostener la provisión

Otro de los anuncios estuvo vinculado con la decisión de la administración comunal de afrontar los costos necesarios para mantener el acceso a medicamentos.

«En María Teresa no son casilleros de Excel los vecinos y las vecinas», expresó Goyechea, al señalar que se trata de una comunidad de aproximadamente 4.500 habitantes.

El presidente comunal también describió las limitaciones financieras que enfrenta la localidad y aseguró que los ingresos por coparticipación no alcanzan para cubrir el 45% de la masa salarial municipal, según las cifras que expuso durante la reunión.

Sin embargo, no se precisaron públicamente los montos que demandaría la nueva asistencia farmacológica ni los mecanismos de financiamiento previstos.

Un planteo que también incluyó el federalismo

En el tramo final, Goyechea reclamó una revisión de la distribución de recursos entre Nación, provincias y gobiernos locales.

Su planteo se sumó al de otros intendentes que solicitaron respuestas sobre la provisión sanitaria y el financiamiento de servicios públicos.

La discusión continuará en el ámbito legislativo, donde se presentaron pedidos de informes sobre el alcance de las modificaciones. Mientras tanto, para María Teresa el próximo paso será definir cómo se instrumentará la cobertura anunciada y qué recursos permitirán sostenerla.