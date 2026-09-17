María Teresa comenzó a reunir material histórico aportado por vecinos y familias con el objetivo de construir un Museo Virtual de la Memoria, una iniciativa destinada a conservar y difundir documentos, fotografías, registros audiovisuales y relatos relacionados con la historia de la comunidad.

La convocatoria está dirigida a quienes conserven fotografías antiguas, cartas, documentos, periódicos, videos, registros históricos o simplemente recuerdos y anécdotas vinculadas con distintos momentos de la vida del pueblo.

La propuesta parte de una idea central: buena parte de la historia cotidiana de una localidad permanece todavía en archivos particulares, álbumes familiares, cajas con documentación, filmaciones domésticas o relatos transmitidos entre generaciones.

Por ese motivo, los impulsores del proyecto convocaron a la comunidad a participar y señalaron que cada archivo podrá contribuir a reconstruir la memoria colectiva desde la experiencia de quienes vivieron diferentes etapas de María Teresa.

La iniciativa se suma a otros trabajos de recuperación histórica que ya se encuentran disponibles en el sitio institucional de la localidad. Allí existe una sección específica dedicada a la historia que incluye trabajos como “María Teresa - Perfil geográfico e histórico”, de Mirley M. Avalis; “Apuntes históricos de María Teresa”, de José Tito Lazzarett; “Historias del pueblo”, de Miguel Duran; y una publicación vinculada a 90 años de historia de la Escuela Provincial Nº 6225 Elisa Alvear de Bosch.

Además, documentos históricos recopilados por la propia localidad ubican el 17 de mayo de 1902 como la fecha en la que fue aprobado oficialmente el trazado del pueblo. Registros legislativos nacionales también mencionan esa fecha al reconstruir los antecedentes del centenario de María Teresa.

El nuevo museo buscará ampliar esa documentación mediante aportes de carácter personal y familiar. Sin embargo, la convocatoria difundida hasta el momento no precisa cómo se realizará la catalogación del material, si los documentos originales serán digitalizados y devueltos a sus propietarios ni cuál será la plataforma definitiva de consulta.

Quienes tengan material para compartir pueden comunicarse al 3462 41-0141. A partir de esos aportes, el proyecto apunta a construir un archivo que permita conservar fotografías, voces y documentos que de otro modo podrían permanecer dispersos en colecciones particulares.

El próximo paso será conocer cómo se organizará el material recibido y de qué manera podrá ser consultado públicamente una vez que el Museo Virtual comience a incorporar contenidos.