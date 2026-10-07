El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, profundizó el reclamo por la reapertura de la Escuela de Enfermería y dirigió nuevas cartas abiertas a la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, y a cuatro diputados provinciales vinculados al departamento General López.

Las presentaciones fueron destinadas a Ciancio y a los legisladores Leonardo Calaianov, María Fernanda Castellani, Sofía Galnares y Rosana Bellatti. En cada caso, Goyechea planteó una pregunta central: qué gestiones realizaron frente a la discontinuidad de la carrera y qué acciones están dispuestos a impulsar para lograr su reapertura.

La Tecnicatura Superior en Enfermería funcionaba en María Teresa como extensión áulica del Colegio Superior Nº 50 de Rufino. Para el ciclo 2026, el Ministerio de Educación provincial no habilitó una nueva cohorte, decisión que originó diferentes reclamos de la Comuna durante el año.

Uno de los principales argumentos incorporados en las nuevas cartas está relacionado con el alcance regional que había alcanzado la formación. Según sostuvo el presidente comunal, por sus aulas pasaron estudiantes de María Teresa, Villa Cañás, San Gregorio, Diego de Alvear, Elortondo, Christophersen, Santa Isabel y otras localidades.

Goyechea afirmó además que el 100% de las egresadas fueron mujeres, varias de ellas mayores de 25 años que habían encontrado una alternativa para acceder a estudios superiores cerca de sus lugares de residencia. Ese porcentaje corresponde a información proporcionada por el mandatario comunal y no fue acompañado en las cartas por estadísticas oficiales de egreso.

“Cerrar esta carrera fue cerrar una puerta al trabajo, a la autonomía económica y a la movilidad social”, sostuvo Goyechea.

El pedido a funcionarios y legisladores

En este marco, el jefe comunal pidió a los destinatarios que informen públicamente si realizaron gestiones que hasta ahora no trascendieron. También reclamó que definan si acompañarán un planteo ante el ministro de Educación, José Goity, y el gobernador Maximiliano Pullaro para recuperar la oferta educativa.

En la carta dirigida a Ciancio, Goyechea incorporó además su condición de funcionaria vinculada territorialmente con el departamento General López y planteó las dificultades que representa para habitantes de pequeñas localidades trasladarse diariamente para estudiar.

El antecedente del reclamo a Di Gregorio

Las nuevas presentaciones se producen después de la carta abierta que Goyechea dirigió el 15 de septiembre a la senadora por General López, Leticia Di Gregorio.

Según afirmó el presidente comunal en los documentos fechados el 6 de octubre, hasta ese momento no había recibido una respuesta. En uno de los pasajes cuestionó a la legisladora al señalar que “no tuvo el coraje de contestar”. Se trata de una valoración política realizada por Goyechea. No surge del material disponible una respuesta de Di Gregorio a esa acusación ni información que permita determinar si realizó gestiones por otras vías.

El reclamo por la continuidad de Enfermería lleva varios meses e incluyó distintas acciones impulsadas desde María Teresa. Ahora, con la incorporación de la ministra de Salud y diputados provinciales como destinatarios directos, el planteo amplía su alcance político.

Las próximas definiciones dependerán de las respuestas de los funcionarios y legisladores interpelados y, principalmente, de la posición que adopte el Gobierno provincial respecto de una eventual reapertura de una nueva cohorte en María Teresa.