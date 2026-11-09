Santa Fe

Santa Fe prepara Expo Sabores en Rosario para diciembre

La primera edición se realizará el 12 y 13 de diciembre en La Fluvial con entrada libre y gratuita.

Oscar A CanaveseOscar A Canavese

La provincia de Santa Fe organizará la primera edición de Expo Sabores de Santa Fe el sábado 12 y domingo 13 de diciembre en el predio de La Fluvial, en Rosario. El evento contará con acceso libre y gratuito y reunirá a alrededor de 100 unidades productivas en 100 stands distribuidos en dos plantas.

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La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, incluirá también 21 food trucks, dos escenarios con música en vivo y clases de cocina en vivo a cargo de tres escuelas gastronómicas de la ciudad: la Escuela del Gato Dumas, el Instituto ITA y el Instituto Gastronómico de las Américas (IGA).

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Según informó el ministro Gustavo Puccini, la convocatoria ya registró 300 proyectos provenientes de 15 de los 19 departamentos provinciales. El 75,5 % de los inscriptos corresponde a alimentos, seguido por artesanías (11,2 %), bebidas (9,4 %) y artículos e insumos de gastronomía (4 %). El Ministerio trabaja junto a municipios, comunas y agencias de desarrollo para sumar más emprendimientos, especialmente del centro y norte provincial.

Puccini destacó que el objetivo del evento es mostrar toda la cadena productiva detrás de los productos, desde la materia prima hasta el producto final, incluyendo también a artesanos y fabricantes vinculados a la gastronomía. "El Estado provincial funciona como una palanca de comercialización y crecimiento, no como una carga", afirmó.

El despliegue logístico abarcará tanto los interiores del edificio como la franja costera de La Fluvial. Los salones comerciales y de degustación estarán abiertos de 10 a 20 horas, mientras que en la explanada y el muelle se montará un patio gastronómico al aire libre con puestos de comida locales y actividades hasta la medianoche.

La inscripción para participar como expositor sigue abierta hasta el 15 de noviembre a las 23:59, a través del formulario oficial del Gobierno de Santa Fe. La nómina de expositores seleccionados se notificará a partir del 20 de noviembre.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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