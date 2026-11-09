Santa Fe prepara Expo Sabores en Rosario para diciembre

La provincia de Santa Fe organizará la primera edición de Expo Sabores de Santa Fe el sábado 12 y domingo 13 de diciembre en el predio de La Fluvial, en Rosario. El evento contará con acceso libre y gratuito y reunirá a alrededor de 100 unidades productivas en 100 stands distribuidos en dos plantas.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, incluirá también 21 food trucks, dos escenarios con música en vivo y clases de cocina en vivo a cargo de tres escuelas gastronómicas de la ciudad: la Escuela del Gato Dumas, el Instituto ITA y el Instituto Gastronómico de las Américas (IGA).

Leé también: ExpoSeguridad Rosario abre sus puertas con tecnología y equipamiento policial

Según informó el ministro Gustavo Puccini, la convocatoria ya registró 300 proyectos provenientes de 15 de los 19 departamentos provinciales. El 75,5 % de los inscriptos corresponde a alimentos, seguido por artesanías (11,2 %), bebidas (9,4 %) y artículos e insumos de gastronomía (4 %). El Ministerio trabaja junto a municipios, comunas y agencias de desarrollo para sumar más emprendimientos, especialmente del centro y norte provincial.

Puccini destacó que el objetivo del evento es mostrar toda la cadena productiva detrás de los productos, desde la materia prima hasta el producto final, incluyendo también a artesanos y fabricantes vinculados a la gastronomía. "El Estado provincial funciona como una palanca de comercialización y crecimiento, no como una carga", afirmó.

El despliegue logístico abarcará tanto los interiores del edificio como la franja costera de La Fluvial. Los salones comerciales y de degustación estarán abiertos de 10 a 20 horas, mientras que en la explanada y el muelle se montará un patio gastronómico al aire libre con puestos de comida locales y actividades hasta la medianoche.

La inscripción para participar como expositor sigue abierta hasta el 15 de noviembre a las 23:59, a través del formulario oficial del Gobierno de Santa Fe. La nómina de expositores seleccionados se notificará a partir del 20 de noviembre.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas