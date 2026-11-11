Ocho proyectos en agenda del Concejo Municipal

El Concejo Municipal de Villa Cañás incluyó ocho iniciativas en el Orden del Día N.º 680, correspondiente a la sesión ordinaria del miércoles 11 de noviembre de 2026. La agenda legislativa reúne proyectos económicos, propuestas relacionadas con obras públicas, regulaciones para actividades productivas y pedidos de información al Ejecutivo.

Entre los puntos centrales aparece el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2027, remitido por la Intendencia mediante el expediente N.º 907.I.26.

El documento establece su ingreso para tratamiento legislativo, aunque no detalla los montos previstos para ingresos, gastos o inversiones municipales.

Patente automotor y actividad productiva

La Comisión de Presupuesto y Hacienda presenta un despacho sobre un proyecto de ordenanza que autoriza un incremento en el Impuesto Patente Única sobre Vehículos para la emisión 2027.

La iniciativa figura bajo el expediente N.º 903.I.26. El orden del día no especifica el porcentaje de actualización propuesto ni su eventual impacto sobre los contribuyentes.

Por otro lado, la Comisión de Gobierno y Control de Gestión eleva un proyecto para regular las aplicaciones de productos fitosanitarios mediante vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones.

La propuesta, identificada con el expediente N.º 2.171.C.26, incorpora a la agenda municipal una modalidad tecnológica utilizada en actividades agropecuarias. Los requisitos y las condiciones de aplicación deberán conocerse a partir del texto completo de la iniciativa.

ORDEN DEL DIA

Obras públicas y un nuevo espacio gastronómico

Otro de los proyectos remitidos por la Intendencia solicita un aporte no reintegrable al Gobierno de Santa Fe, en el marco de la Ley N.º 12.385, para adquirir una grúa articulada.

La solicitud está identificada con el expediente N.º 905.I.26.

Además, se incluye una iniciativa denominada "Potenciar. Compra Equipos para obras y servicios públicos", correspondiente al expediente N.º 906.I.26.

En materia de desarrollo comercial, la Comisión de Gobierno y Control de Gestión presenta un despacho para crear un espacio gastronómico denominado "Rincón del Molino", mediante el expediente N.º 904.I.26.

El documento no precisa su ubicación, modalidad de funcionamiento ni condiciones de explotación.

Pedidos de información del concejal Guillermo Poli

La agenda también contempla dos proyectos de minuta de comunicación presentados por el concejal Guillermo J. Poli.

El primero se refiere a la designación de un Inspector Municipal Agronómico, bajo el expediente N.º 2.174.C.26.

El segundo está relacionado con los balances trimestrales presentados por el Municipio, identificado con el expediente N.º 2.175.C.26.

Ambas iniciativas forman parte de los asuntos previstos para el tratamiento legislativo.

Qué puede suceder después de la sesión

Los ocho expedientes integran el temario oficial, pero su inclusión no implica aprobación automática.

Las decisiones que adopte el cuerpo legislativo permitirán conocer cuáles de las propuestas avanzan, cuáles requieren nuevas instancias de análisis y qué modificaciones podrían incorporarse durante su tratamiento.

Palabras clave: Concejo Municipal Villa Cañás, Presupuesto 2027, patente automotor, fitosanitarios con drones, obras públicas