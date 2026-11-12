El Presupuesto 2027 abrió el debate por las cuentas municipales en Villa Cañás

El Concejo Municipal de Villa Cañás celebró el miércoles 11 de noviembre su sesión ordinaria número 680, correspondiente al 39.º período legislativo. Entre los principales temas estuvieron el ingreso del Presupuesto 2027, la adquisición de maquinaria para servicios públicos y distintos requerimientos de información al Departamento Ejecutivo.

Uno de los puntos centrales fue el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para 2027, que contempla, según las cifras expuestas durante la sesión, un total de 14.766 millones de pesos.

El concejal Guillermo Poli realizó una primera evaluación de la propuesta y planteó interrogantes sobre el financiamiento previsto.

Según explicó, el proyecto contempla una necesidad de financiamiento de aproximadamente 1.714 millones de pesos, integrada por aportes no reintegrables estimados en 720 millones y operaciones de crédito cercanas a los 993 millones.

Poli también señaló que el anexo de obras públicas prevé inversiones por 1.271 millones de pesos y advirtió sobre la importancia de conocer cómo se obtendrán los recursos necesarios para ejecutar los trabajos.

PRESUPUESTO 2027 | VILLA CAÑÁS Las principales cifras mencionadas en el Concejo Municipal $14.766 M Presupuesto total $1.714 M Necesidad de financiamiento $993 M Uso del crédito previsto $1.271 M Obras públicas previstas ACLARACIÓN: Cifras aproximadas expuestas por el concejal Guillermo Poli durante la sesión 680, pendientes de análisis en comisión.

Pedidos de explicaciones sobre balances y gastos

Durante su intervención, Poli sostuvo que el último balance trimestral disponible correspondía al período abril-junio y que el último decreto municipal recibido por el Concejo era del 29 de julio.

Además, mencionó diferencias entre algunas partidas presupuestarias y solicitó aclaraciones sobre gastos de funcionarios, combustible, turismo y publicidad.

Entre los datos señalados, indicó que el proyecto contempla un aumento del límite de personal permanente de 110 a 115 agentes y una previsión de deuda flotante cercana a los 800 millones de pesos.

El concejal pidió convocar a funcionarios del área económica para profundizar el análisis. Finalmente, el Presupuesto 2027 pasó a comisión.

Maquinaria municipal y nuevas inversiones

Otro de los proyectos tratados fue la solicitud de un aporte no reintegrable a la Provincia, en el marco de la Ley 12.385, para adquirir una grúa articulada.

La concejal Claudia Compañs explicó que la iniciativa está vinculada con recursos remanentes de una operación anterior destinada a maquinaria municipal. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Por otro lado, Mariana Molina intervino durante el tratamiento de una propuesta relacionada con el programa de financiamiento para municipios y comunas, destinada a incorporar una cargadora compacta.

En ese debate, Poli aclaró que se trataba de una autorización para gestionar un préstamo bancario con tasa bonificada y pidió conocer las condiciones financieras. El expediente pasó a comisión.

Controles agronómicos y solicitudes de información

En la parte final de la sesión, Poli presentó una minuta para conocer quién se encuentra a cargo de las funciones de inspección agronómica municipal, tras la desvinculación de la profesional que anteriormente desempeñaba esa tarea, según explicó.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

También se trató un pedido de información sobre balances trimestrales, intereses registrados como ingresos municipales y gastos de conducción superior. La transcripción no permite establecer con precisión el resultado de la votación de este último punto.

La sesión concluyó con ambos proyectos financieros principales —el préstamo para maquinaria y el Presupuesto 2027— pendientes de tratamiento en comisión, donde se espera ampliar la información técnica antes de avanzar con su definición.