Malvina Sanino anticipó en FM Sonic la Fiesta de la Tradición de Villa Cañás

Villa Cañás se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Tradición, organizada por la Escuela Nº 178 “Juan Cañás”. En la previa del encuentro, su directora, Malvina Sanino, visitó los estudios de FM Sonic 103.1 y dialogó con Oscar Canavese en el programa “El Primero de la Mañana” sobre la organización y las actividades previstas para el fin de semana.

Durante la entrevista, Sanino destacó el trabajo que viene desarrollando la comunidad educativa, con la participación de docentes, asistentes escolares, familias y alumnos.

“Los chicos realmente ponen muchísimo, igual que las seños, los profes y los asistentes escolares”, expresó al referirse a los ensayos y preparativos que se realizan fuera de los horarios habituales de clases.

El sábado será el turno de los alumnos y la música local

La primera jornada comenzará alrededor de las 19 y tendrá como protagonistas a los estudiantes de primero a séptimo grado, quienes presentarán canciones y danzas vinculadas con las tradiciones argentinas.

Sanino explicó que se trata de un proyecto institucional trabajado durante todo el año y adelantó que habrá una nueva propuesta preparada por un grupo de docentes, que buscará incorporarse a la identidad de la celebración.

El cierre del sábado estará a cargo del Grupo Encuentro Cañaseño, que retomó sus ensayos especialmente para participar de esta edición.

El domingo habrá desfile, gastronomía y actividades tradicionales

La segunda jornada comenzará entre las 8:30 y las 9 con la llegada de agrupaciones gauchescas y vehículos antiguos que participarán del tradicional desfile por las calles de Villa Cañás.

La organización prevé un almuerzo en Bomberos Voluntarios para aproximadamente 500 a 550 personas vinculadas con el desfile. En caso de quedar lugares disponibles, podrán ofrecerse tarjetas adicionales al público.

Mientras tanto, en el predio Mirta Legrand, la cooperadora escolar tendrá a su cargo la venta de comidas, entre ellas carne asada, empanadas y tortas fritas, con preparaciones realizadas en el lugar.

Desde las 15:30 o 16 se sumarán demostraciones de newcom, con participación del área de Deportes municipal, y de bochas, junto a representantes de Studebaker.

Nico Díaz, La Chamba Folk y Trulalá estarán en el escenario

Durante la tarde se presentarán diferentes academias y grupos de danza de Villa Cañás y localidades vecinas, con propuestas de folclore y tango.

A partir de las 20 comenzará el tramo de espectáculos musicales, con la participación de Nico Díaz, artista de María Teresa, y La Chamba Folk, agrupación de Arroyo Seco.

El cierre estará a cargo de Trulalá, conjunto de cuarteto cordobés que celebra 42 años de trayectoria.

Entrada gratuita y recomendaciones para el público

Sanino confirmó que ambas jornadas tendrán entrada libre y gratuita. Además, recomendó a los asistentes llevar sus propias reposeras, ya que este año la institución no venderá sillas.

En relación con el clima, explicó que la organización seguirá las condiciones meteorológicas y que cualquier modificación o eventual suspensión será comunicada oportunamente.

La directora también agradeció el acompañamiento de comercios, empresas y familias que colaboran con la organización de una celebración que reúne a la comunidad educativa y a vecinos de toda la región.