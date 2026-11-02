Bombal prepara su Fiesta Provincial de la Industria Agroalimentaria

La localidad de Bombal se prepara para recibir la séptima edición de la Fiesta Provincial de la Industria Agroalimentaria, que tendrá lugar el próximo sábado 7 y domingo 8 de noviembre en la Plazoleta Bartolomé Mitre y distintos sectores céntricos de la localidad.

La actividad es organizada por la Comuna de Bombal, encabezada por el presidente comunal Carlos Gabbi, a través de las áreas de Cultura y Deportes. Durante las dos jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer el predio con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a industrias, pequeñas y medianas empresas, comerciantes, artesanos y emprendedores, con el objetivo de mostrar parte de la actividad productiva y comercial de la región.

Una exposición con más de 150 puestos

Uno de los principales atractivos será el paseo de artesanos y emprendedores, que contará con más de 150 puestos distribuidos en el predio y las calles cercanas.

También habrá una muestra de industrias vinculadas con la producción regional, un patio gastronómico, juegos infantiles y música con DJ durante las jornadas.

El presidente comunal Carlos Gabbi destacó la importancia de este encuentro como espacio para visibilizar el trabajo de productores, pymes y emprendedores. Además, señaló que la celebración genera movimiento comercial y social en la localidad.

En este marco, la fiesta busca combinar la exposición de actividades productivas con una programación cultural y recreativa abierta a toda la comunidad.

Sábado 7 de noviembre: primera jornada

El predio abrirá sus puertas a las 12:00, mientras que los espectáculos en el escenario comenzarán a partir de las 18:00.

La programación anunciada incluye a Aitana, Santiago Giampaoli, Juli y La Cumbia Santafesina, Sinergia, Aukasisa, Trilogía, Zumba con Ana, Los Churis, Only Gim, Mariquena del Prado, Roberto Edgar Volcán y DJ Gaspi Dulcich.

La jornada combinará presentaciones musicales y propuestas artísticas con las actividades comerciales y gastronómicas disponibles para el público.

Domingo 8 de noviembre: gastronomía, música y actividades familiares

La segunda jornada comenzará a las 10:00, con la apertura del predio, mientras que los espectáculos se desarrollarán desde las 15:00.

Entre las actividades previstas figura una masterclass a cargo del chef Emiliano Molina, además de presentaciones de Menú Infantil Musical, Alas de mi Patria, Santiago Moreyra, Zumba con Ana, Cardio Dance, Rocío Furlanito, Simón Puertolaz, Franco Moscati, Andrés Mattern, Grupo Pirámide y Chavo y los Demonios del Ritmo.

La programación contempla propuestas destinadas a diferentes públicos, desde actividades infantiles hasta espectáculos musicales y demostraciones gastronómicas.

Un encuentro que reúne producción y cultura

La Fiesta Provincial de la Industria Agroalimentaria forma parte de las actividades que Bombal organiza para dar visibilidad a su sector productivo y promover la participación de emprendedores regionales.

Además de las presentaciones artísticas, la presencia de empresas y comerciantes permitirá acercar al público distintas actividades económicas vinculadas con la localidad y su zona de influencia.

La organización prevé dos jornadas de actividades al aire libre. La realización de los espectáculos estará sujeta a las condiciones climáticas y a las eventuales modificaciones que comunique la Comuna.