El dólar resiste la presión financiera: cómo interviene el Gobierno

La economía argentina atraviesa un escenario particular: mientras los bonos soberanos pierden valor y aumenta el riesgo país, el dólar mantiene una estabilidad que contrasta con otros períodos de incertidumbre financiera.

Durante la última semana, el indicador elaborado por JP Morgan registró un incremento de 152 puntos, equivalente al 19,3%, y alcanzó las 939 unidades. El lunes 9 de noviembre retrocedió hasta los 873 puntos, aunque continuó en niveles elevados.

En paralelo, el dólar comercializado por el Banco Nación apenas aumentó $10, un 0,6%, durante el mismo período. Esta diferencia entre el mercado cambiario y el comportamiento de los títulos públicos se convirtió en uno de los principales puntos de análisis entre los especialistas.

Por qué el dólar no acompañó la suba del riesgo país

En otros episodios de volatilidad financiera, la caída de los bonos argentinos estuvo acompañada por una mayor demanda de dólares. Sin embargo, esta vez el movimiento fue diferente.

El contado con liquidación (CCL), utilizado para obtener divisas mediante operaciones con títulos, registró una suba cercana al 1,2% y terminó alrededor de $1.674.

La brecha respecto del dólar mayorista se acercó al 9%, mientras que la cotización oficial permaneció aproximadamente un 20% por debajo del techo establecido por el sistema de bandas cambiarias.

Desde la consultora 1816 señalaron que esta separación entre el comportamiento de los bonos y el dólar no resulta habitual en el mercado argentino.

Las medidas del Banco Central para contener la cotización

Uno de los factores identificados por los analistas es la decisión del Banco Central de moderar sus compras de divisas.

Cuando la autoridad monetaria adquiere dólares en el mercado, puede generar una demanda adicional que presione sobre la cotización. Al reducir esas operaciones, disminuye ese efecto, aunque también se limita la posibilidad de acumular reservas internacionales.

Por otro lado, los informes privados señalaron una mayor actividad en instrumentos vinculados al tipo de cambio, entre ellos los contratos de futuros y los títulos ajustables por la evolución del dólar.

Estas operaciones forman parte de los mecanismos utilizados para administrar las expectativas cambiarias, aunque su impacto y sus eventuales costos requieren un seguimiento específico.

Menos pesos disponibles y menor demanda de dólares

El Ieral de la Fundación Mediterránea incorporó otro elemento al análisis: la restricción monetaria.

Según el instituto, una menor cantidad de pesos disponibles reduce la capacidad de los agentes económicos para demandar dólares.

Esta política contribuye a contener las presiones sobre el mercado cambiario, pero no necesariamente elimina las expectativas de devaluación.

De hecho, los analistas advirtieron que esas expectativas pueden trasladarse hacia el mercado de futuros o reflejarse en una ampliación de la brecha entre cotizaciones.

El contexto internacional también influye

La situación se desarrolla en un escenario internacional marcado por el fortalecimiento del dólar estadounidense y la volatilidad de los mercados.

Según el Ieral, el índice de precios internacionales de materias primas elaborado por el Banco Central acumuló una caída cercana al 5% desde comienzos de septiembre.

Este comportamiento puede afectar los ingresos provenientes de las exportaciones argentinas y, por lo tanto, la disponibilidad futura de divisas.

Qué puede pasar con el dólar

La estabilidad cambiaria actual no significa que hayan desaparecido los riesgos financieros.

La evolución de las reservas del Banco Central, las expectativas de devaluación, el precio de los bonos y la disponibilidad de dólares serán variables centrales durante las próximas semanas.

El principal interrogante es si el Gobierno podrá mantener la estabilidad del tipo de cambio y, al mismo tiempo, fortalecer las reservas internacionales en un contexto de mayor incertidumbre financiera.