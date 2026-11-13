Salarios: los trabajadores formales empataron con la inflación en septiembre

Los salarios de los trabajadores registrados en Argentina aumentaron un 1,9% durante septiembre de 2026 y quedaron en línea con la inflación del mismo período. Sin embargo, cuando se considera el conjunto de los asalariados, incluidos los del sector informal, el incremento fue menor y no alcanzó para acompañar la evolución de los precios.

Así se desprende del informe difundido este viernes 13 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que reflejó diferencias entre el empleo privado formal, el sector público y los trabajadores no registrados.

Los salarios registrados siguen por debajo de la inflación anual

Aunque durante septiembre los ingresos formales acompañaron al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la comparación interanual presenta otro panorama.

En los últimos doce meses, los salarios registrados acumularon un incremento del 31,2%, mientras que la inflación alcanzó el 33,4%. Esto significa que las remuneraciones del sector formal todavía muestran una pérdida de poder adquisitivo respecto de septiembre de 2025.

En cambio, entre enero y septiembre de este año, los salarios registrados avanzaron un 23,8%, apenas por encima del 23,6% acumulado por los precios.

El economista Tomás Amerio, de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que estos resultados muestran una recuperación incompleta de los ingresos de los trabajadores formales.

Qué sectores acompañaron los precios y cuáles quedaron atrás

Los datos oficiales muestran que los trabajadores del sector privado registrado recibieron un aumento promedio del 1,9%, equivalente a la inflación mensual.

Por su parte, los empleados públicos registraron una mejora del 1,8%, una décima por debajo de los precios.

Dentro del empleo estatal también aparecieron diferencias. Las remuneraciones de los trabajadores de la administración nacional aumentaron 3,5%, mientras que los salarios correspondientes al sector público provincial avanzaron 1,3%.

Estos últimos quedaron 0,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación de septiembre.

En cuanto a los asalariados del sector privado no registrado, el indicador reflejó una disminución nominal del 0,8%. No obstante, esa serie estadística utiliza información con varios meses de rezago, por lo que debe analizarse con esa particularidad metodológica.

El índice general perdió frente a la inflación

El indicador que reúne a todos los sectores salariales aumentó 1,3% en septiembre, frente a una inflación del 1,9%.

La diferencia de 0,6 puntos porcentuales representa una pérdida de poder adquisitivo promedio durante el período.

Sin embargo, en la comparación interanual, el índice general creció 34,3%, ligeramente por encima del 33,4% registrado por los precios.

En lo que va de 2026, el incremento salarial general acumula un 26,7%, frente al 23,6% de inflación.

El Gobierno destacó otros indicadores de ingresos

Tras conocerse las cifras, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo referencia a la evolución de las jubilaciones y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según expresó, las jubilaciones registraron un crecimiento real del 13,9% entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, mientras que el monto de la AUH aumentó 109,4% durante ese período.

Estas cifras corresponden a prestaciones sociales y no forman parte del índice salarial analizado.

Qué puede pasar con los próximos salarios

El dato de septiembre se conoce después de que la inflación de octubre llegara al 2,2%, tres décimas por encima del mes anterior.

Este escenario vuelve a colocar la evolución de las remuneraciones y las negociaciones salariales en el centro del análisis económico.

Los próximos informes permitirán establecer si los ingresos formales recuperan terreno frente a los precios o si se mantiene la diferencia acumulada durante los últimos doce meses.