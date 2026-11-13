Pochettino, candidato al United: los desafíos que lo esperan en Inglaterra

El futuro de Mauricio Pochettino podría estar nuevamente ligado a la Premier League. El entrenador argentino, actualmente vinculado a la selección de Estados Unidos, aparece como uno de los principales candidatos para conducir a Manchester United, que busca modificar su presente deportivo después de una serie de resultados adversos.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su contratación, la posibilidad de su llegada abrió interrogantes sobre las condiciones que encontraría en Old Trafford y los cambios necesarios para recuperar la competitividad del equipo.

Una campaña que obliga a buscar respuestas

Manchester United atraviesa un comienzo de temporada con dificultades para sostener resultados. De acuerdo con la información difundida, el equipo ocupa el antepenúltimo puesto de la Premier League, con una victoria en diez presentaciones.

En la Champions League sumó seis puntos de doce posibles, mientras que en la Carabao Cup quedó eliminado frente a Brighton después de haber conseguido una ventaja de dos goles.

Estos resultados forman parte del escenario que debería afrontar el próximo entrenador. La primera tarea sería encontrar una estructura de juego que permita mejorar el rendimiento colectivo y sumar puntos para salir de los últimos puestos.

El vestuario, otro punto que deberá atender

Los problemas del Manchester United también se reflejaron en declaraciones de algunos de sus futbolistas.

Lisandro Martínez manifestó cuestionamientos relacionados con la incorporación de refuerzos, mientras que Bruno Fernandes expresó su disconformidad con decisiones tácticas atribuidas a Michael Carrick después de una derrota frente a Como por la Champions League.

En este contexto, el próximo cuerpo técnico deberá trabajar sobre el funcionamiento del plantel y la relación con sus principales referentes.

Pochettino cuenta con antecedentes en la conducción de equipos con figuras internacionales, una experiencia que podría resultar importante para afrontar esta situación.

La dirigencia y las decisiones institucionales

El escenario también presenta dificultades fuera del campo de juego. La gestión de INEOS recibió cuestionamientos por medidas de reducción de personal y cambios en las condiciones laborales.

Además, sectores de los simpatizantes responsabilizan a los responsables del área deportiva, entre ellos Jason Wilcox y Omar Berrada, por los resultados y el rendimiento de algunas incorporaciones.

La salida de Carrick también generó controversias por la manera en que se habría comunicado la decisión. Gary Neville, exfutbolista del club, cuestionó públicamente el procedimiento.

Para cualquier entrenador que asuma, la coordinación con la dirección deportiva será fundamental, especialmente en la planificación del mercado de pases.

Old Trafford y el malestar de los hinchas

El descontento de los simpatizantes se trasladó a las tribunas. Durante un encuentro frente a Roma, se registró una protesta con pelotas de tenis arrojadas al campo de juego contra la familia Glazer.

Por otro lado, Old Trafford continúa siendo objeto de debates sobre sus condiciones de infraestructura y los proyectos necesarios para su modernización.

Aunque estas cuestiones exceden las responsabilidades de un entrenador, forman parte del contexto institucional en el que debería desarrollar su trabajo.

La experiencia de Pochettino como respaldo

El argentino conoce el fútbol inglés por sus etapas en Southampton y Tottenham. Con este último alcanzó el subcampeonato de la Premier League y disputó la final de la Champions League de 2019.

Posteriormente dirigió al Paris Saint-Germain, donde obtuvo títulos nacionales, y tuvo un paso por Chelsea antes de asumir la conducción de Estados Unidos.

Su experiencia en la Premier League aparece como uno de los argumentos a favor de su candidatura.

Sin embargo, una eventual contratación también requeriría resolver su situación contractual con la federación estadounidense, especialmente por las obligaciones derivadas de su vínculo vigente.

Una definición que todavía está pendiente

Manchester United deberá definir quién conducirá al equipo y bajo qué condiciones se desarrollará el próximo proyecto deportivo.

Pochettino aparece como una alternativa, pero su incorporación continúa siendo una versión no confirmada. Mientras tanto, el club necesita resolver su situación deportiva y establecer una planificación que permita mejorar los resultados durante el resto de la temporada.