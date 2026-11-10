Inauguran Polo de la Infancia en Rosario con atención 24 horas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este viernes en Rosario el Polo de la Infancia, un centro destinado a promover y proteger los derechos de niños y adolescentes. El edificio, ubicado en la esquina de Sarmiento y Santa Fe, cuenta con 2.600 metros cuadrados y reúne a 190 profesionales que trabajan en turnos presenciales las 24 horas, todos los días del año.

El Polo está organizado en torno a la llamada “ruta de los derechos”, un recorrido basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. El espacio dispone de ocho salas de escucha para la atención y seguimiento de casos, áreas lúdicas para el cuidado y un auditorio para actividades de formación y promoción.

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Durante la inauguración, Pullaro destacó la situación en que encontró la Secretaría de la Infancia al asumir su gestión y la necesidad de mejorar la atención a niños y adolescentes afectados por violaciones a sus derechos. “Sentimos que debíamos hacer algo para que quienes tienen sus derechos vulnerados puedan vivir una infancia diferente”, afirmó.

La diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia recordó que el proyecto comenzó hace tres años para reemplazar un edificio que, según dijo, no ofrecía condiciones dignas ni para los niños ni para los trabajadores. “Lo que hacemos hoy impactará en los próximos 15 o 20 años de una niña o niño”, señaló.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, definió el Polo como “un sueño” y resaltó la importancia de que el Estado garantice los derechos de la infancia. Agradeció además la colaboración de organizaciones e instituciones que trabajan en conjunto con el gobierno.

La secretaria de Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia, Daniela León, explicó que el Polo representa un avance en infraestructura y en la organización del trabajo. Destacó que es el único espacio en Argentina y América Latina que implementa la “ruta de los derechos” y que allí se acogerá a niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados. “El problema de las infancias somos siempre los adultos”, afirmó.

El Polo de la Infancia atenderá a Rosario y a la región sur de la provincia, con el objetivo de promover derechos, capacitar a adultos y ofrecer un espacio donde niños y adolescentes puedan conocer y ejercer sus derechos. En el acto también estuvieron presentes los ministros de Educación, José Goity, y de Cultura, Susana Rueda; el secretario general del Gobierno, Juan Cruz Cándido; el senador por Rosario, Ciro Seisas; los diputados provinciales Antonio Bonfatti, Silvana Di Stefano y Germán Scabuzzo; y el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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