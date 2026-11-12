Teodelina: la preocupación frente a una cámara también se demuestra con el voto

Hay problemas que no pueden quedar atrapados indefinidamente en la disputa política. El basural de Teodelina es uno de ellos. Detrás de cada discusión hay vecinos que conviven con humo, olores y una situación ambiental que exige respuestas.

Joaquín Poleri puso una propuesta sobre la mesa y consiguió su aprobación. Eso merece reconocimiento. Gobernar implica asumir el costo de impulsar decisiones y después responder por sus resultados.

Según el Ejecutivo, el esquema prevé licitar el tratamiento de residuos, mantener la recolección municipal y cerrar progresivamente el basural, sin nuevas tasas para las familias. Todavía falta concretarlo: la aprobación abre un camino, no permite dar el problema por resuelto.

Los cuatro concejales que acompañaron merecen ser reconocidos por habilitar ese avance. Su responsabilidad continúa: deberán controlar la contratación y exigir que los compromisos ambientales se cumplan.

Ignacio Gutiérrez y Marta Aleric, que votaron en contra, también deben responder por su decisión. Gutiérrez planteó pedidos de información técnica y propuso revisar la alternativa del consorcio regional GIRSU 5D. Es legítimo exigir explicaciones. Pero esa posición también necesita demostrar cómo puede convertirse en una respuesta viable y en qué plazos.

La preocupación frente a una cámara tiene que sostenerse cuando llega el momento de decidir. Si consideran inadecuado este camino, deben explicar qué solución permitiría actuar mejor y antes. Los vecinos merecen comparar propuestas, costos y tiempos.

Mi posición es clara: respaldo la decisión de avanzar que impulsó Poleri. Y espero resultados verificables. A quienes rechazaron la iniciativa les corresponde una explicación igualmente concreta. Porque el humo no se detiene con discursos y una banca exige mucho más que visibilidad.

Oscar Andrés Canavese