Lucas Trejo contó el gesto de Messi tras perder a su familia

El futbolista argentino Lucas Trejo contó que Lionel Messi le envió una valija con camisetas, zapatillas y botines para acompañarlo tras la muerte de su esposa y sus dos hijos en Venezuela. En una entrevista con Radio La Red, el defensor agradeció el apoyo del jugador y de Antonela Roccuzzo, y expresó que el regreso al fútbol dejó de estar entre sus prioridades.

Según relató Trejo, al llegar a Córdoba recibió dos valijas enviadas desde el Inter Miami. Una provenía de los trabajadores del club y la otra, de Messi. El futbolista destacó ese gesto y la cercanía de la pareja durante su duelo.

“Sin mi familia no vale la pena volver al fútbol, seguir jugando no está en mis prioridades, perdí totalmente las ganas”, manifestó en la conversación radial. Sus palabras reflejaron cómo atraviesa este momento, aunque no anunció una decisión definitiva sobre su carrera profesional.

Durante la entrevista, realizada a cuatro meses de la tragedia, Trejo habló de la pérdida de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa. De acuerdo con su relato, los tres murieron como consecuencia de un terremoto en Venezuela.

El defensor explicó que, cuando ocurrió el desastre, estaba en Caracas, concentrado con su equipo, el Marítimo de La Guaira, para disputar un partido oficial. Contó que pasó 72 horas sin conocer el paradero de su familia, hasta que los rescatistas encontraron los cuerpos entre los escombros.

Formado en Instituto, Trejo centró su testimonio en el dolor por esas pérdidas y en el acompañamiento que recibió después. Al referirse a Messi, Roccuzzo y los trabajadores del club estadounidense, agradeció las muestras de solidaridad en un período en el que, según expresó, perdió la motivación para continuar con la actividad profesional.