El Gobierno de Santa Isabel y la Cooperativa de Agua Potable avanzan en dos iniciativas destinadas a mejorar el funcionamiento del servicio: la adquisición de una camioneta mediante un subsidio de aproximadamente 50 millones de pesos y la instalación de un sistema de energía solar para disminuir los gastos de electricidad.

Las propuestas fueron abordadas durante una reunión realizada el miércoles 28 de octubre en Buenos Aires. Del encuentro participaron el intendente Pablo Giorgis, Lisandro Munge, representante de la Cooperativa, y Román Martínez, referente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Según lo informado, durante la reunión se analizaron las necesidades económicas y operativas de la entidad, junto con las herramientas de financiamiento disponibles para cooperativas.

Un subsidio para incorporar una camioneta

Uno de los proyectos contempla gestionar un aporte no reintegrable cercano a los 50 millones de pesos para adquirir un vehículo destinado a las tareas operativas de la Cooperativa.

La incorporación permitiría disponer de una unidad para desarrollar actividades relacionadas con el mantenimiento y la prestación cotidiana del servicio.

De acuerdo con Giorgis, el INAES dispone de alternativas de asistencia que incluyen subsidios directos y créditos con tasas de interés del 6% anual.

Sin embargo, la solicitud todavía debe formalizarse y no existe confirmación sobre el otorgamiento de los recursos.

Energía solar para reducir el gasto eléctrico

El segundo proyecto apunta a incorporar generación de energía solar para abastecer parte del funcionamiento de las bombas utilizadas en la extracción y distribución de agua potable.

Actualmente, según las cifras comunicadas por el intendente, la Cooperativa afronta facturas de electricidad de entre 3 y 5 millones de pesos mensuales.

Ese gasto representa uno de los principales compromisos económicos de la institución y limita la disponibilidad de recursos para otras necesidades.

La alternativa que se analiza consiste en financiar la instalación mediante un crédito y utilizar parte del ahorro energético para afrontar las cuotas.

Además, Giorgis mencionó la posibilidad de que el Municipio realice aportes económicos para acompañar la inversión.

Por el momento, no se difundieron precisiones sobre la capacidad de generación proyectada, el costo total del equipamiento ni el porcentaje de reducción del consumo eléctrico que podría alcanzarse.

Los proyectos se presentarían en enero

La intención de las autoridades es completar la documentación técnica y económica durante los próximos meses para presentar ambas propuestas ante el organismo nacional a comienzos de enero de 2027.

La iniciativa se suma a las obras de modernización del sistema de agua potable que se encuentran en ejecución en Santa Isabel, financiadas por el Gobierno de Santa Fe.

Esos trabajos incluyen nuevas perforaciones, renovación de cañerías y mejoras en la infraestructura de abastecimiento.

A diferencia de esas intervenciones, las nuevas gestiones ante el INAES se encuentran en una etapa preliminar y su concreción dependerá de la evaluación de los proyectos y de la disponibilidad de financiamiento.

De avanzar las solicitudes, la Cooperativa podría incorporar equipamiento y comenzar una transición hacia un esquema de menor consumo de energía de red.