Río Paraná sigue alto en General Obligado con 29 evacuados

El Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe informó este lunes 9 de noviembre a las 12 sobre la situación hídrica en el departamento General Obligado, donde el río Paraná continúa con niveles elevados que mantienen la alerta en la región.

En Puerto Reconquista, el río Paraná marcó una altura de 5,81 metros, según el reporte técnico del día, y 5,83 metros según Prefectura Naval a las 8:00. Estos valores superan el nivel de alerta de 5,10 metros y el de evacuación de 5,30 metros, aunque muestran un leve descenso respecto al máximo de 5,92 metros registrado en días anteriores.

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Las autoridades provinciales indicaron que, pese a la tendencia levemente descendente, el nivel del río sigue por encima de los umbrales críticos, por lo que se mantiene el monitoreo constante de las zonas ribereñas y bajas.

Según datos de Prefectura Naval Argentina, en distintos puntos de la cuenca media y alta del Paraná se observa un pequeño repunte, mientras que en estaciones como Corrientes e Ituzaingó los niveles están en descenso. Esta situación variable obliga a continuar con el seguimiento para evaluar la evolución del río en los próximos días.

Evacuaciones y asistencia

En el departamento General Obligado hay 29 personas evacuadas y 100 autoevacuadas, según un relevamiento actualizado a las 12 por la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

En Tacuarendí, 10 personas de tres familias permanecen alojadas en un centro comunal. En Las Toscas, hay 12 evacuados de cuatro familias en el Centro de Evacuación Virgen Niña, además de 78 autoevacuados pertenecientes a 26 familias. En Reconquista, siete personas de dos familias están alojadas en instalaciones municipales, y 22 personas se autoevacuaron, incluyendo dos de zonas de islas. Otras cuatro personas decidieron quedarse en sus viviendas para cuidar sus pertenencias.

Los organismos provinciales y gobiernos locales mantienen la coordinación para atender a las familias afectadas y responder a las necesidades que surjan.

Recomendaciones y seguridad

Se solicita a quienes viven o trabajan en zonas ribereñas mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en sectores anegados. También se aconseja resguardar documentación, medicamentos y elementos indispensables.

Aunque el río presenta un descenso respecto al pico máximo, las autoridades recomiendan no regresar a las viviendas evacuadas ni retomar actividades hasta que se confirme que las condiciones son seguras.

Por otro lado, se pide extremar precauciones al circular por la Ruta Provincial 1 y otros accesos de la región, ante la posible presencia de animales y personas que realizan traslados desde sectores bajos.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911, al 107 para emergencias médicas o a los organismos locales de Protección Civil.

La Provincia continuará con el monitoreo y actualizará la información según los pronósticos hidrológicos y reportes territoriales.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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