Finalizan pavimentación de Ruta 31 entre Tartagal e Intiyaco en Vera

El Gobierno de Santa Fe concluyó la pavimentación de 22 kilómetros de la Ruta Provincial 31, que une Tartagal con Intiyaco, en el departamento Vera. La obra, que había estado paralizada durante años, fue reactivada a mediados de 2025 por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y ahora garantiza una conexión asfaltada permanente entre la Ruta Provincial 3 y la Ruta Nacional 11.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la pavimentación estaba detenida cuando asumió la actual gestión y destacó que la reactivación permitió que los vecinos de ambas localidades cuenten con una ruta asfaltada. Según Enrico, esta mejora facilita la circulación de personas y productos durante todo el año, ya que antes las lluvias dejaban el camino intransitable y obligaban a docentes a realizar desvíos de hasta 200 kilómetros para llegar a sus destinos.

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La obra incluyó la colocación de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 7 centímetros de espesor sobre una calzada de 6,70 metros de ancho, además de trabajos en la subrasante, subbase y base con materiales estabilizados. Pablo Seghezzo, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), explicó que también se reacondicionaron las cunetas para evitar filtraciones bajo el asfalto, y se instalaron señalización y luminarias LED para mejorar la seguridad vial.

La empresa Vial Agro S.A. estuvo a cargo de la ejecución, que demandó una inversión provincial superior a los 33.000 millones de pesos.

Otras obras viales en el norte santafesino

La pavimentación de la Ruta 31 se suma a otras obras completadas durante la gestión de Pullaro en la región, como la pavimentación de la Ruta 3 entre Los Tábanos y Cañada Ombú, con accesos pavimentados a varias localidades, y la Ruta 32 entre Villa Ana y Tres Bocas, que incluyó el acceso al centro de salud de Villa Ana.

Además, continúan los trabajos de reparación y repavimentación en la Ruta 83s, en el acceso a La Gallareta, con el objetivo de integrar a las comunidades rurales del departamento Vera a la red vial pavimentada y mejorar la salida de la producción regional.

Enrico también informó que actualmente se avanza en la pavimentación de dos cuadras de la calle Rivadavia en el Barrio Caima, obra que busca resolver problemas de anegamiento e intransitabilidad, asegurando accesos seguros a escuelas y oficinas administrativas.

Desde 2024, la gestión provincial lleva adelante un plan de mantenimiento vial que abarca rutas de distintos departamentos y continuará con nuevos trabajos durante este año.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.