El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, manifestó este jueves 29 de octubre su intención de que las exportaciones mineras de distintas provincias argentinas utilicen las terminales portuarias santafesinas. La propuesta fue presentada durante la segunda Mesa Federal Minera, desarrollada en La Fluvial de Rosario, como parte de la Primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que Santa Fe cuenta con infraestructura y capacidad productiva para convertirse en un centro de distribución de cargas vinculadas con la minería.

“Voy a pelear cada contenedor que vayan a sacar y quiero que los saquen por la provincia de Santa Fe”, expresó ante los representantes nacionales, provinciales y empresariales.

Santa Fe busca ampliar su participación en las exportaciones

La propuesta provincial apunta a aprovechar la ubicación geográfica y el sistema portuario santafesino para transportar al exterior parte de la producción de las provincias mineras.

Pullaro consideró que esta integración permitiría reducir costos logísticos y desarrollar actividades económicas vinculadas con el movimiento de mercaderías, el transporte y los servicios portuarios.

“Tenemos amplia expectativa de generar un hub logístico donde lo que se produce en las minas salga por Santa Fe y nos permita bajar los costos logísticos y generar desarrollo”, señaló.

La iniciativa representa una estrategia de posicionamiento comercial. Sin embargo, todavía no se informaron acuerdos específicos que garanticen nuevos volúmenes de exportación minera por las terminales provinciales.

Inversiones portuarias y un proyecto para el norte provincial

El gobernador también se refirió a las inversiones que, según indicó, se vienen desarrollando junto con empresas privadas en los puertos de Rosario y Santa Fe.

Además, mencionó el proyecto de infraestructura logística en el norte provincial, con trabajos vinculados a Villa Ocampo y la conexión fluvial con Bella Vista, en Corrientes.

“Estamos haciendo cuatro puentes para llegar allí, comprando tierras y teniendo un desarrollo con la provincia de Corrientes, por la cruza de barcazas de Villa Ocampo a Bella Vista”, detalló.

El mandatario vinculó estas obras con la posibilidad de ampliar la capacidad logística y generar alternativas para el transporte de cargas.

No obstante, el comunicado oficial no precisó montos de inversión, fechas de finalización ni capacidad operativa proyectada para las nuevas instalaciones.

Funcionarios nacionales y gobernadores participaron del encuentro

La actividad reunió al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También participaron gobernadores de distintas provincias, entre ellos Marcelo Orrego, de San Juan; Carlos Sadir, de Jujuy; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Martín Llaryora, de Córdoba; y Raúl Jalil, de Catamarca.

La ronda de negocios buscó establecer contactos entre grandes proyectos de inversión y empresas proveedoras argentinas, con especial atención a la minería, la infraestructura y los servicios industriales.

Para Santa Fe, el desafío será transformar esa participación en acuerdos de transporte, inversiones y actividad económica concreta. Los próximos avances dependerán de la infraestructura disponible, la competitividad de las terminales y las decisiones logísticas de las empresas exportadoras.