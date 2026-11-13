Tenía prisión domiciliaria en Venado Tuerto y la encontraron en un campo bonaerense

Una mujer que debía cumplir una condena bajo el régimen de prisión domiciliaria en Venado Tuerto fue localizada y detenida el jueves 12 de noviembre en un establecimiento rural de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Eugenia Rosa Pontoriero, quien había recibido una sentencia a prisión perpetua en 2006, posteriormente conmutada a 25 años de prisión.

El procedimiento se concretó en Villa Saboya, partido de General Villegas, como resultado de una investigación impulsada por la fiscal adjunta subrogante Larisa Celeste Barucca, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La búsqueda comenzó después de que se detectaran irregularidades en el cumplimiento de la prisión domiciliaria otorgada a la mujer.

Una condena que debía cumplirse hasta 2029

Según los antecedentes judiciales difundidos, Pontoriero fue condenada el 20 de abril de 2006 a prisión perpetua mediante una sentencia del entonces juez penal de Melincué, Fernando Vidal.

Posteriormente, el 7 de octubre de 2010, la pena fue conmutada a 25 años de prisión, con vencimiento establecido para el 15 de marzo de 2029.

En mayo de 2013, la Justicia de Ejecución Penal de Rosario le concedió la posibilidad de continuar cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria en una vivienda de Venado Tuerto.

Sin embargo, durante los años siguientes se registraron cuestionamientos relacionados con cambios de domicilio que no habrían contado con autorización judicial.

En junio de 2018, la Justicia evaluó revocar el beneficio, aunque finalmente decidió mantenerlo y formular una última advertencia ante posibles nuevos incumplimientos.

La investigación permitió establecer que ya no vivía en el domicilio declarado

El 29 de octubre de 2026, un informe policial reveló que Pontoriero ya no residía en la dirección informada a la Justicia.

En ese inmueble vivía otra persona, quien manifestó que ocupaba la propiedad desde hacía aproximadamente dos años y que no conocía a la condenada.

A partir de esta situación, la fiscal Barucca dispuso nuevas diligencias para establecer su paradero.

Los investigadores analizaron información obtenida de redes sociales, números telefónicos y datos asociados a una billetera virtual. Estas averiguaciones orientaron la búsqueda hacia distintas localidades bonaerenses, entre ellas General Villegas, Coronel Charlone y Villa Saboya.

El operativo en un establecimiento rural de Villa Saboya

Las tareas realizadas con colaboración de fuerzas policiales bonaerenses permitieron localizar a la mujer en el establecimiento rural La Emilia, donde, según la investigación, residía junto a su pareja.

Con una orden de captura emitida el 3 de noviembre, la Fiscalía promovió las medidas judiciales necesarias para concretar el allanamiento y la detención.

El procedimiento se realizó el jueves 12 de noviembre, con participación de efectivos del Comando de Prevención Rural de General Villegas, el Destacamento Policial de Cañada Seca, la DDI de Trenque Lauquen y personal policial santafesino.

La mujer fue detenida y posteriormente trasladada a Santa Fe, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El caso vuelve a poner bajo análisis los mecanismos de control de la prisión domiciliaria, especialmente después de que se detectara que la condenada ya no habitaba el domicilio declarado.

Por el momento, no se informó públicamente una nueva resolución sobre su modalidad de detención. La ejecución de la pena continúa bajo intervención judicial.