Santa Fe lanza plataforma digital para gestionar residuos provinciales
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó el Sistema Integral de Residuos (SIR), una plataforma digital destinada a centralizar y optimizar la gestión ambiental en todo el territorio provincial. La herramienta entró en funcionamiento en noviembre de 2026 y busca fortalecer el seguimiento y control de los residuos desde su generación hasta su disposición final.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, explicó que el sistema permitirá eliminar por completo los procesos administrativos en papel y mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de residuos. "Con esta plataforma, modernizamos el Estado y fortalecemos sus capacidades para controles, tal como nos indicó el gobernador Maximiliano Pullaro", señaló.
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El SIR integra información sobre las distintas etapas del manejo de residuos, incluyendo generación, almacenamiento transitorio, transporte, tratamiento, valorización y disposición final. Está dirigido a generadores, transportistas, almacenadores, tratadores y operadores que forman parte de los regímenes provinciales, abarcando residuos industriales peligrosos y no peligrosos, así como residuos patológicos, según la normativa vigente.
Además, el ministro destacó que la implementación del sistema incluyó jornadas de capacitación con la participación de más de 200 profesionales y técnicos del sector, junto con el apoyo de instituciones como la Universidad Nacional del Sur de Santa Fe (UISF), la Agencia de Desarrollo Regional (ADER), Cimpar y diversos colegios profesionales.
Avances hacia la economía circular
Estévez también indicó que el SIR facilitará la vinculación entre quienes generan residuos y los operadores habilitados para su gestión, promoviendo mayor transparencia en el mercado y favoreciendo el uso de servicios autorizados. En este sentido, la plataforma es un paso hacia la economía circular, al mejorar la trazabilidad y el control ambiental.
La nueva herramienta reemplaza al Sistema de Gestión de Medio Ambiente (Sigema) y digitaliza progresivamente los registros y documentos vinculados a la actividad. Esto permitirá al gobierno provincial contar con datos consolidados para mejorar el seguimiento y la fiscalización de las operaciones relacionadas con residuos.
Los usuarios pueden acceder a la plataforma para realizar trámites, consultar el estado de las operaciones y obtener documentación como constancias de inscripción, manifiestos o certificados de tratamiento y disposición final.
Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.
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