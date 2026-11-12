Santa Isabel proyecta nuevos controles sanitarios para prevenir enfermedades zoonóticas

El Gobierno de Santa Isabel informó que integrantes del Área de Zoonosis participaron de una jornada de formación sobre enfermedades que pueden transmitirse entre animales y personas. La actividad permitió abordar herramientas de prevención, diagnóstico y control sanitario que podrían incorporarse al trabajo que se desarrolla en la localidad.

La veterinaria Yamila Gallisso y Manuela Muñiz, del Área de Zoonosis, asistieron a la II Jornada de Concientización sobre Enfermedades Zoonóticas, realizada en el anfiteatro de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (FCV-UNR).

El encuentro estuvo orientado al trabajo de veterinarios y agentes vinculados con la salud pública, especialmente en materia de prevención comunitaria y detección de enfermedades parasitarias.

La importancia de detectar enfermedades a tiempo

Uno de los temas abordados fue la exposición a parásitos en espacios compartidos por personas y animales, con especial atención a los niños que frecuentan plazas, parques y otros sectores recreativos.

Durante la capacitación también se destacó la necesidad de realizar estudios específicos que permitan identificar las cargas parasitarias y orientar los tratamientos.

Este procedimiento resulta relevante para evitar la utilización inadecuada de medicamentos antiparasitarios, una práctica que puede contribuir al desarrollo de resistencia y dificultar el control de determinadas infecciones.

Santa Isabel busca incorporar estudios parasitológicos

A partir de la participación en la jornada, la Comuna dio a conocer una serie de objetivos destinados a fortalecer las tareas de prevención que lleva adelante el Área de Zoonosis.

Entre ellos se encuentra la capacitación especializada de referentes locales para realizar coproparasitologías, estudios de laboratorio que permiten detectar parásitos o sus estructuras en muestras de materia fecal.

La intención es contar con herramientas para evaluar situaciones particulares y mejorar el seguimiento sanitario de animales en la localidad.

Además, se proyecta aplicar estos conocimientos en la Protectora y en sectores donde existe una mayor concentración de animales.

Por el momento, el comunicado oficial no precisa cuándo comenzarán las capacitaciones, qué equipamiento será necesario ni cuáles serán los recursos destinados a implementar los estudios.

Posibles convenios con la Universidad Nacional de Rosario

Otra de las alternativas planteadas es avanzar en acuerdos de cooperación con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR.

La propuesta contempla la posibilidad de que estudiantes y profesionales universitarios desarrollen pasantías, investigaciones y actividades vinculadas con la salud animal en Santa Isabel.

Sin embargo, la información difundida no confirma que estos convenios ya hayan sido firmados.

La iniciativa se enmarca en el concepto de salud comunitaria, que reconoce la relación entre las condiciones sanitarias de los animales, el ambiente y la población.

De concretarse las medidas anunciadas, Santa Isabel podría ampliar su capacidad local de diagnóstico y prevención. Los próximos pasos dependerán de la capacitación del personal, la disponibilidad de recursos y la formalización de los acuerdos institucionales.