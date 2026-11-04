María Teresa: interceptaron un camión con 4.560 kilos declarados de pejerrey

Un operativo realizado el martes 3 de noviembre en uno de los accesos a María Teresa terminó con la aprehensión de un camionero que transportaba una importante cantidad de pejerrey congelado. La carga, cuyo peso declarado asciende a 4.560 kilos, fue secuestrada por disposición judicial mientras se investiga la legalidad de su traslado.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 14, en la intersección con el acceso Petrich, donde efectivos de seguridad interceptaron un camión térmico Mercedes-Benz conducido por un hombre de 45 años, domiciliado en Victoria, provincia de Entre Ríos.

De acuerdo con la documentación exhibida durante el control, el vehículo trasladaba 120 cajones de pejerrey congelado desde Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, hacia la ciudad entrerriana de Victoria.

La documentación del transporte, bajo investigación

La intervención judicial quedó a cargo de la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca, quien dispuso la participación de personal de la Sección 8 de la Guardia Rural Los Pumas para proceder al secuestro de la mercadería.

Según la información conocida, el conductor fue aprehendido por una presunta infracción relacionada con la documentación exigida para transportar productos de la pesca.

Por el momento, no se precisó públicamente qué documentación habría faltado o presentado irregularidades. Tampoco se informó una resolución judicial definitiva sobre la situación del transportista.

Para este miércoles 4 de noviembre estaba prevista la realización de la audiencia imputativa, instancia en la que corresponde comunicar formalmente los hechos atribuidos al investigado.

Los 4.560 kilos corresponden al peso declarado

Uno de los aspectos centrales del procedimiento es la cantidad de pescado transportado.

Según el remito presentado por el conductor, la carga estaba compuesta por 120 cajones de pejerrey congelado, con un peso total declarado de 4.560 kilogramos.

Sin embargo, las autoridades aclararon que esa cantidad no fue comprobada mediante un pesaje físico, debido a que se buscó evitar la interrupción de la cadena de frío.

Por lo tanto, el volumen mencionado corresponde exclusivamente a la documentación del transporte y no a una medición independiente realizada durante el procedimiento.

Investigan de dónde provenía el pescado

Otro punto que deberá determinar la investigación es la procedencia real de la mercadería.

Hasta el momento, no existen elementos confirmados que permitan afirmar que los pejerreyes hayan sido extraídos de lagunas de Santa Fe o capturados durante un período de veda.

Aunque el remito indicaba un recorrido entre Trenque Lauquen y Victoria, las autoridades deberán verificar la trazabilidad del producto y establecer si se cumplían las exigencias legales correspondientes.

Cómo continúa la investigación

En el operativo participaron efectivos de la Subcomisaría 13.ª de María Teresa, personal de la Guardia Urbana y agentes de la Guardia Rural Los Pumas.

La causa continúa bajo la intervención de la fiscal Larisa Barucca, mientras se procura determinar el origen de la carga y establecer si existieron infracciones vinculadas con su transporte.

Las próximas actuaciones judiciales permitirán conocer con mayor precisión la situación procesal del conductor y el destino de la mercadería secuestrada.