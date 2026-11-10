Inauguran en Rosario un centro para la protección de derechos infantiles

El viernes 6 de noviembre se inauguró en Rosario el Centro de la Niñez, un espacio destinado a la promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes. La apertura fue encabezada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El centro cuenta con un equipo de 190 profesionales que trabajan las 24 horas, los 365 días del año, para brindar atención continua y facilitar la coordinación entre las distintas agencias involucradas en cada caso. El programa que implementa el centro se basa en el “camino de los derechos”, inspirado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.

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Durante el acto, Pullaro destacó la dedicación del personal y recordó la situación en que encontró la Secretaría de la Niñez al asumir su cargo, marcada por la vulneración de derechos tanto de los niños como del equipo de trabajo.

Un proyecto de varios años

Gisela Scaglia, diputada nacional y exvicegobernadora, recordó que el proyecto comenzó hace tres años para reemplazar un edificio que generaba malestar y no garantizaba un trato digno a los niños ni al personal. “Este camino que iniciamos hoy es una apuesta al futuro”, afirmó.

Scaglia añadió que las acciones del Estado en favor de la niñez impactan en las próximas décadas de cada niño y joven.

Apoyo institucional y perspectiva de género

Victoria Tejeda, ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, calificó la apertura como “un sueño” y resaltó que el centro es un espacio que escucha y acompaña a quienes requieren la intervención estatal. “Si el Estado no garantiza sus derechos, ¿quién lo hará?”, planteó.

La ministra agradeció la colaboración de organizaciones e instituciones y el respaldo del gobernador, señalando que la prioridad a la niñez se traduce en acciones concretas. Invitó a seguir trabajando en conjunto para asegurar infancias felices.

En este marco, el programa provincial Nueva Oportunidad acompaña actualmente a 22.449 jóvenes a través de más de 1.500 talleres y la articulación con 500 organizaciones.

Por otra parte, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano gestionó títulos de propiedad bajo la ley nacional 24.374 (ley Pierri), lo que permite regularizar dominios y otorgar DNI a las viviendas, favoreciendo la seguridad jurídica de las familias.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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