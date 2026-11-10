Pullaro recibió al embajador canadiense para fortalecer lazos con Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este lunes en Rosario al embajador de Canadá en Argentina, Stewart Ross Wheeler, en un encuentro que buscó fortalecer la relación entre la provincia y el país norteamericano.

La reunión se llevó a cabo en la sede del Gobierno Provincial y contó con la presencia del ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.

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Según indicó Díaz, durante el encuentro se destacaron las coincidencias en políticas internacionales, especialmente en relación con la visión del primer ministro canadiense, Mark Carney, y la intención de avanzar en un acuerdo entre Canadá y el Mercosur. Además, se identificaron áreas de cooperación en el ámbito universitario, ambiental, de seguridad y comercio exterior.

Por su parte, Losada resaltó la oportunidad de mostrar que Santa Fe es la segunda provincia con mayor volumen exportador en Argentina. También mencionó iniciativas como el Santa Fe Business Forum y la Ronda RIGI, que buscan atraer inversiones tanto del sector privado local como de otras provincias y del exterior.

La secretaria de Comercio Exterior destacó la cooperación técnica entre Santa Fe y Canadá enfocada en el sector productivo, con especial atención en productos como leguminosas, miel y lácteos. Además, subrayó la necesidad de impulsar una reconversión productiva en la provincia para mantener su rol como plataforma logística con salida al mercado global.

"Santa Fe necesita pasar por una reconversión productiva para no quedar fuera del futuro polo de desarrollo económico del país, impulsado por la minería", afirmó Losada.

Este encuentro forma parte de una estrategia para ampliar los vínculos internacionales de Santa Fe y potenciar su desarrollo económico y ambiental a través de la cooperación con países como Canadá.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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