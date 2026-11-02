Venado Tuerto: prisión preventiva para un joven acusado de varios delitos

Un joven de 23 años, identificado con las iniciales M.S., quedó bajo prisión preventiva luego de ser imputado por una serie de hechos delictivos registrados en Venado Tuerto. La medida fue dispuesta este lunes 2 de noviembre, durante una audiencia judicial en la que intervino la fiscal adjunta subrogante Larisa Celeste Barucca, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La investigación comprende distintos episodios, entre ellos la sustracción de una botella de fernet de un comercio, el hurto anterior de una bicicleta y un procedimiento policial en el que el acusado habría intentado escapar de los efectivos.

El episodio que terminó con su detención

El hecho más reciente ocurrió durante la madrugada del viernes 30 de octubre, en un establecimiento comercial ubicado en avenida Falucho al 8 de Venado Tuerto.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, el joven habría aprovechado que una reja del local se encontraba entreabierta para ingresar y llevarse una botella de fernet.

La propietaria del establecimiento habría presenciado la situación, mientras el sospechoso se retiraba del lugar a pie.

Tras recibir el aviso correspondiente, personal policial inició un procedimiento de búsqueda que permitió localizarlo en inmediaciones de la Plaza de los Veteranos de Malvinas.

Según la información del caso, cuando los efectivos intentaron identificarlo, el joven se habría resistido al procedimiento y procurado escapar corriendo. Finalmente, fue aprehendido.

Esta circunstancia motivó que también se le atribuyera resistencia a la autoridad.

Una investigación que incluye otro hurto

El expediente también contempla un episodio anterior relacionado con la sustracción de una bicicleta rodado 29, ocurrido meses atrás en calle Pardal.

Este antecedente fue considerado dentro del análisis de la situación procesal del imputado, junto con los hechos que derivaron en su última detención.

Durante la audiencia cautelar, la fiscal Larisa Celeste Barucca expuso los argumentos del Ministerio Público de la Acusación para solicitar la prisión preventiva.

El planteo fiscal estuvo centrado en los riesgos procesales y en la reiteración de conductas que se le atribuyen al acusado.

Por su parte, la defensa pública realizó planteos frente a la solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, la información disponible no precisa cuáles fueron sus argumentos ni las medidas alternativas que eventualmente propuso.

La Justicia ordenó su alojamiento en Melincué

Luego de escuchar a las partes, el juez penal interviniente resolvió dictar la prisión preventiva ordinaria para M.S., quien quedó a disposición de la Justicia y con alojamiento en la Alcaidía de Melincué.

La decisión constituye una medida cautelar dentro del proceso penal y no implica una condena definitiva por los delitos investigados.

Además, la resolución judicial incluyó disposiciones destinadas a garantizar la atención integral del joven por una situación de consumos problemáticos de sustancias.

De esta manera, la medida contempla tanto las condiciones de detención como la necesidad de atención sanitaria del imputado.

Cómo continúa la causa

La investigación seguirá bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales.

La prisión preventiva podrá ser revisada conforme a las condiciones y los procedimientos previstos por la legislación vigente.

Por el momento, no se informó una fecha para una eventual nueva audiencia ni se difundieron mayores precisiones sobre la duración de la medida.