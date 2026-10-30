El Gobierno de Santa Isabel informó que comenzaron los trabajos de mejoramiento de las banquinas en el acceso a la localidad, una intervención destinada a optimizar las condiciones de circulación de los vehículos que ingresan y salen de la población.

Según detallaron desde la administración local, las tareas consisten en la incorporación de material granular sobre los sectores de banquina, con el objetivo de mejorar las condiciones de la superficie y contribuir a la seguridad vial.

La obra se puso en marcha después de una serie de gestiones realizadas tiempo atrás ante Vialidad Provincial, organismo al que se había trasladado la necesidad de intervenir en este sector del acceso.

Una intervención para mejorar la circulación

Las banquinas cumplen una función dentro de la infraestructura vial, ya que permiten que los conductores dispongan de un espacio lateral para detenerse ante una emergencia o una eventualidad durante el recorrido.

En ese sentido, el mejoramiento de su superficie puede contribuir a facilitar las maniobras de detención y reducir las dificultades que presentan los sectores deteriorados, especialmente cuando las condiciones climáticas afectan el estado del terreno.

Desde el Gobierno de Santa Isabel señalaron que la incorporación de material granular busca mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a quienes utilizan habitualmente este acceso.

Gestiones ante Vialidad Provincial

De acuerdo con la información oficial, la intervención es resultado de pedidos realizados con anterioridad ante las autoridades provinciales.

El Gobierno local destacó la continuidad del trabajo conjunto con los organismos de la provincia para atender necesidades vinculadas con la infraestructura vial y las condiciones de ingreso y egreso a Santa Isabel.

Sin embargo, en el comunicado difundido no se especificaron la cantidad de metros de banquina que serán intervenidos, la inversión destinada a las tareas ni el plazo previsto para su finalización.

Tampoco se detalló si los trabajos abarcarán la totalidad del acceso o únicamente determinados sectores.

Infraestructura y seguridad vial

El mantenimiento de los accesos representa una tarea vinculada con la circulación cotidiana de automóviles, transportes de carga y otros vehículos que se desplazan entre las localidades de la región.

En este marco, las intervenciones sobre las banquinas forman parte de las acciones destinadas a conservar las condiciones de la infraestructura vial y mejorar los espacios disponibles para los conductores.

La administración de Santa Isabel manifestó que continuará realizando gestiones ante organismos provinciales para avanzar en nuevas mejoras.

Por el momento, los trabajos se encuentran en su etapa de ejecución, a la espera de información oficial sobre su alcance definitivo y finalización.