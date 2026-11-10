Santa Fe

Más de 600 mil personas participaron en eventos turísticos de Santa Fe

La provincia registró un impacto económico superior a 20.000 millones de pesos durante el fin de semana largo.

Oscar A CanaveseOscar A Canavese

Santa Fe recibió más de 112.900 visitantes durante el fin de semana largo, con una ocupación hotelera que superó el 69 % en toda la provincia y un impacto económico estimado en más de 20.000 millones de pesos, según informó el Gobierno provincial el 10 de noviembre.

nds_portada

En total, se realizaron más de 50 eventos en diferentes localidades, que convocaron a más de 600.000 personas. Entre las actividades principales estuvieron la Fiesta Nacional de las Colectividades en Rosario y la Fiesta Nacional de la Frutilla en Coronda.

Leé también: Más de 112 mil visitantes en Santa Fe el fin de semana

La secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, destacó que el acompañamiento estatal a esta agenda permitió distribuir la actividad económica en distintas regiones. Señaló que Rosario fue el epicentro de la actividad, mientras que en Coronda la Fiesta Nacional de la Frutilla reunió a 80.000 personas en tres días, con una fuerte participación de productores y emprendedores locales.

Además, Aeberhard mencionó otros eventos relevantes, como el rally aéreo internacional en Cayastá, que contó con 150 pilotos de ocho países; la Fiesta Provincial de la Zanahoria en Gálvez; actividades deportivas en el norte de la provincia; y la segunda edición de la Fiesta del Fernet Santafesino en María Susana, que convocó a más de 4.000 asistentes.

“La gran agenda del fin de semana impulsa la economía doméstica. El turismo federaliza los recursos: esos 20.000 millones de pesos llegan a las economías locales”, afirmó la funcionaria. También destacó la colaboración entre los sectores público y privado para motorizar estas actividades.

Por su parte, la secretaria de Deporte y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus, informó que la ciudad recibió 100.000 visitantes durante toda la semana, con un impacto económico superior a 8.600 millones de pesos. La ocupación hotelera promedio fue del 75 %, alcanzando un pico del 85 % el sábado.

Mattheus repasó además eventos previos al fin de semana largo, como el Congreso de la Democracia, un congreso sobre seguridad, la Red de Ciudades Educadoras y el Encuentro de Mujeres Agropecuarias. Durante el fin de semana, Rosario fue sede de recitales de Ciro y los Persas y Ronnie Wood, además del inicio de la Fiesta Nacional de las Colectividades, que convocó a 350.000 personas en sus primeros cuatro días.

En este marco, se anunció que el 12 y 13 de diciembre se realizará un evento con entrada libre y gratuita en La Fluvial, que incluirá 100 stands, 21 food trucks, dos escenarios con música en vivo y clases de cocina.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas

Compartir

Recibí las noticias del sur santafesino en tu celular

¿Tenés una noticia, foto o video? Mandanosla por WhatsApp

Lo más visto

Newsletter

Este sitio está protegido por reCAPTCHA.