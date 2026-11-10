Más de 600 mil personas participaron en eventos turísticos de Santa Fe

Santa Fe recibió más de 112.900 visitantes durante el fin de semana largo, con una ocupación hotelera que superó el 69 % en toda la provincia y un impacto económico estimado en más de 20.000 millones de pesos, según informó el Gobierno provincial el 10 de noviembre.

En total, se realizaron más de 50 eventos en diferentes localidades, que convocaron a más de 600.000 personas. Entre las actividades principales estuvieron la Fiesta Nacional de las Colectividades en Rosario y la Fiesta Nacional de la Frutilla en Coronda.

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La secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, destacó que el acompañamiento estatal a esta agenda permitió distribuir la actividad económica en distintas regiones. Señaló que Rosario fue el epicentro de la actividad, mientras que en Coronda la Fiesta Nacional de la Frutilla reunió a 80.000 personas en tres días, con una fuerte participación de productores y emprendedores locales.

Además, Aeberhard mencionó otros eventos relevantes, como el rally aéreo internacional en Cayastá, que contó con 150 pilotos de ocho países; la Fiesta Provincial de la Zanahoria en Gálvez; actividades deportivas en el norte de la provincia; y la segunda edición de la Fiesta del Fernet Santafesino en María Susana, que convocó a más de 4.000 asistentes.

“La gran agenda del fin de semana impulsa la economía doméstica. El turismo federaliza los recursos: esos 20.000 millones de pesos llegan a las economías locales”, afirmó la funcionaria. También destacó la colaboración entre los sectores público y privado para motorizar estas actividades.

Por su parte, la secretaria de Deporte y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus, informó que la ciudad recibió 100.000 visitantes durante toda la semana, con un impacto económico superior a 8.600 millones de pesos. La ocupación hotelera promedio fue del 75 %, alcanzando un pico del 85 % el sábado.

Mattheus repasó además eventos previos al fin de semana largo, como el Congreso de la Democracia, un congreso sobre seguridad, la Red de Ciudades Educadoras y el Encuentro de Mujeres Agropecuarias. Durante el fin de semana, Rosario fue sede de recitales de Ciro y los Persas y Ronnie Wood, además del inicio de la Fiesta Nacional de las Colectividades, que convocó a 350.000 personas en sus primeros cuatro días.

En este marco, se anunció que el 12 y 13 de diciembre se realizará un evento con entrada libre y gratuita en La Fluvial, que incluirá 100 stands, 21 food trucks, dos escenarios con música en vivo y clases de cocina.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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