Más de 112 mil visitantes en Santa Fe el fin de semana

Entre el 6 y 9 de noviembre, Santa Fe recibió a más de 112.900 visitantes durante el fin de semana largo, según datos del Observatorio Turístico Provincial. De ese total, 37.648 fueron turistas que pernoctaron y 75.296 excursionistas que realizaron actividades por el día.

La ocupación hotelera promedio en la provincia superó el 69%, alcanzando un 87% en alquileres temporarios y llegando a picos de ocupación plena en varias localidades. El impacto económico estimado fue de más de 20.271 millones de pesos, con un gasto diario promedio por turista de 114.790 pesos.

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Eventos y asistencia en las regiones

La Región Sur concentró más de 400.000 asistentes en distintos eventos, con Rosario como epicentro. Allí, la Fiesta Nacional de las Colectividades convocó a unas 300.000 personas en sus primeras tres noches. Además, se destacó la presentación del guitarrista Ronnie Wood, de The Rolling Stones, en el Salón Metropolitano, y la doble fecha de Ciro y Los Persas en el Anfiteatro Municipal.

También se desarrollaron la Serie Mundial de Poker (WSOP) en City Center y las definiciones del Torneo Regional del Litoral de Rugby.

En la Región Centro, más de 140.000 personas participaron de actividades culturales y populares. La Fiesta Nacional de la Frutilla en Coronda reunió a 80.000 asistentes, con shows de Turf y Destino San Javier. Otros eventos fueron la Fiesta Santafesina del Fernet en María Susana, con 4.000 personas, la Fiesta del Choripán Casero en Providencia, el espectáculo “La Cúpula” de Flavio Mendoza en Santa Fe y competencias del MX Santafesino.

Por su parte, la Región Norte y el corredor de la costa superaron los 60.000 visitantes, impulsados por la Fiesta Provincial de la Zanahoria, que convocó a 3.000 personas, y el 8º Encuentro Internacional de Paramotor y Paratrike en Cayastá.

Opiniones oficiales

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que el turismo en Santa Fe se ha convertido en una política productiva bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Señaló que el impacto económico generado beneficia directamente a las economías locales, comercios, transportistas y pymes, consolidando un modelo provincial que apuesta al trabajo y desarrollo comunitario.

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, resaltó que la alta ocupación hotelera y la variedad de eventos reflejan una planificación que integra el potencial natural y cultural de la provincia. Además, afirmó que el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado es clave para posicionar a Santa Fe como un destino atractivo durante todo el año.

Según indicaron, detrás de cada evento hay familias, hoteles y comercios que se benefician, lo que confirma la importancia de la articulación público-privada para el desarrollo económico provincial.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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