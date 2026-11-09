Avanza la ampliación del Centro de Salud en Theobald

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúa con la primera etapa de ampliación del Centro de Salud de Theobald, en el departamento Constitución. Según informaron, la obra ya supera el 30% de avance y se realizó el techado del nuevo salón de usos múltiples, que será destinado a mejorar la atención médica y las condiciones de trabajo del personal.

La inversión provincial para esta etapa supera los 59 millones de pesos. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la ampliación busca resolver la falta de espacio operativo y responder a las demandas de los más de 500 vecinos de Theobald.

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Enrico detalló que además del salón de usos múltiples, la obra incluye una sala de atención remodelada, cocina, sector de guardado y un espacio para capacitaciones y reuniones del equipo médico.

El ministro destacó que esta intervención forma parte de la política del gobernador Maximiliano Pullaro de mantener la obra pública en cada localidad santafesina, con una administración ordenada y transparente de los recursos.

Por su parte, el senador por el departamento Constitución, Germán Giacomino, valoró el respaldo del Gobierno Provincial para dar respuestas concretas a las localidades. Según Giacomino, la ampliación refleja la presencia del Estado y la inversión en salud y condiciones laborales para los profesionales.

El presidente comunal de Theobald, Javier Corti, también resaltó la continuidad de los trabajos y el avance del nuevo salón de usos múltiples. Corti agradeció al gobernador y al ministro por atender las necesidades del pueblo y aportar los recursos para un centro de salud moderno y adecuado.

Además, Enrico informó que en el barrio Caima se ejecutan obras sobre dos cuadras de calle Rivadavia para solucionar problemas de anegamiento e intransitabilidad, garantizando accesos seguros a escuelas y oficinas administrativas.

Finalmente, se mencionó que en el departamento Vera se completaron 22 kilómetros de pavimento nuevo tras años de paralización, obra que fue reactivada por el Gobierno Provincial y está lista para inaugurarse.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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